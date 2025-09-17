聯手打擊芬太尼貿易洗錢網路 中美已達成共識

美國財政部長貝森特在馬德里會談後發表談話。（法新社）

2025/09/17 20:57

〔國際新聞中心／綜合報導〕香港南華早報17日報導，在近日舉行的中美貿易談判中，雙方罕見就打擊與非法芬太尼貿易相關的洗錢活動達成共識。美國財政部長貝森特於談判結束後表示，遏制資金流動是雙方「極度一致」的領域，顯示兩國在緊張關係中尋求合作的新突破。

貝森特在週一談判落幕後強調，芬太尼銷售所衍生的洗錢問題，已對中美兩國造成嚴重傷害。「無論是中國政府還是美國政府與民眾，都在承受這些非法資金流動的後果」。他進一步解釋，現代洗錢網路源自過去為規避中國資本管制而設立的結構，如今已演變為服務墨西哥販毒集團的工具，成為跨國毒品貿易的金融動脈。

請繼續往下閱讀...

長期以來，美國指控中國不僅是芬太尼前驅化學物質的主要來源地，更為國際毒品交易提供關鍵的洗錢管道。此爭議曾在今年3月升溫，美國總統川普以此為由，對所有中國進口商品加徵20%關稅。為切斷毒品資金鏈，美國持續採取法律行動。本月初，俄亥俄州大陪審團起訴3名美國公民、22名中國公民及4家中國製藥企業，指控其參與國際販毒與洗錢共謀。

根據美國司法部披露，這些企業透過海外代理人向美國客戶銷售違法產品，並要求以加密貨幣支付至境外數位錢包，藉此隱匿資金流向。就連擁有約10億全球用戶的中國社群應用程式「微信」（WeChat），也於今年5月遭北卡羅來納州檢察長傑克遜點名，指其平台被用於跨境洗錢，助長芬太尼危機。

芬太尼在美國已導致數萬人喪生，成為公共衛生緊急事件。為應對危機，川普政府於今年8月要求美國銀行與金融機構，加強監測疑似來自中國的洗錢網路。財政部反恐與金融情報次長赫利明確表示，美國不會坐視「惡意行為者」利用其金融體系清洗非法所得。

與此同時，美國國會亦於3月提出法案，擬授予財政部更大權力，以針對支持芬太尼貿易的金融網路進行制裁。中國方面亦有所回應，自2025年1月1日起實施修訂後的《反洗錢法》，擴大對非金融企業與專業人士的監管義務，並明確定義七類上游犯罪，強化整體金融監管架構。

專家分析，此次馬德里共識為中美在禁毒與金融安全領域開闢對話空間，未來執法協調成效將成關鍵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法