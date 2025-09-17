為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    泰柬再爆衝突！石頭大戰橡膠子彈 柬埔寨村民、泰警開打

    柬埔寨抗議人士朝鐵絲網方向扔擲棍棒。（擷取自X @ThaiEnquirer）

    2025/09/17 21:44

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨今（17）日再度於邊境爭議地帶爆發衝突，柬埔寨政府指控，泰國警方使用催淚瓦斯與橡膠子彈對付柬埔寨平民，造成23人受傷，泰國軍方也聲稱有數名官員因柬埔寨村民「扔石頭棍棒」挑釁行為受傷。

    《路透》報導，這次衝突發生在兩國邊境爭議地帶，泰國認為當地是沙繳府（Sa Kaeo）Ban Nong Ya Kaew村的一部分；柬埔寨則主張這個地區隸屬於班達棉吉省（Bantheay Meanchey）的Prey Chan村。

    泰國政府上個月在當地設立鐵絲網，不過近幾週泰柬兩邊都有村民抗議。

    衝突發生後，柬埔寨資訊部長皮克特拉（Neth Pheaktra）指控泰國官員肆意跨越國境，且動用「催淚瓦斯、橡膠子彈及噪音裝置對付柬埔寨平民。」

    泰國軍方回應，使用武力是為了應對約200名柬埔寨抗議者的挑釁舉動，這些抗議人士除了扔擲棍棒與石頭，也使用彈弓襲擊，導致泰國人員受傷。

    泰國警方發射橡膠子彈還擊。（擷取自X @ThaiEnquirer）

