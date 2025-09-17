為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    協助台灣軍備採購決策 美國會要求評估提供烏戰經驗

    美國聯邦參議院「2026財政年度情報授權法案」新增條文，要求評估是否與台灣分享烏克蘭戰爭經驗，以協助台灣的軍事採購決策與能力發展。（路透檔案照）

    美國聯邦參議院「2026財政年度情報授權法案」新增條文，要求評估是否與台灣分享烏克蘭戰爭經驗，以協助台灣的軍事採購決策與能力發展。（路透檔案照）

    2025/09/17 20:52

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國聯邦參議院「2026財政年度情報授權法案」新增條文，要求「烏克蘭經驗工作小組」（Ukraine Lessons Learned Working Group）評估是否與台灣分享烏克蘭戰爭經驗，可能涵蓋情報、彈藥、指揮與管制等面向，以協助台灣的採購決策與能力發展。

    中央社報導，烏克蘭經驗工作小組於2024年由國家情報首長（DNI）與國防部（戰爭部）依法成立，任務是彙整並分享美國情報界從烏克蘭衝突中獲得的戰術與作戰經驗。

    前白宮國家安全會議（NSC）台灣事務主任朴雄（Marvin Park）16日向中央社表示，這項條文涵蓋情報、彈藥類別、指揮與管制，以及分散部署等相關面向，「也就是烏克蘭戰場上發生的哪些事對台灣有用，這樣台灣才可以在採購武器的種類與數量上，做出更恰當的選擇。」

    朴雄指出，這是烏克蘭經驗工作小組首次受到法規要求，必須研究並審查是否向台灣提供相關資訊，具有較強的指令性。過去的做法則較為分散，通常以口頭方式告知台灣應汲取哪些教訓。

    前中央情報局（CIA）分析師、現任國防智庫「詹姆士敦基金會」（The Jamestown Foundation）主席孟沛德（Peter Mattis）也對此表示肯定，強調這是美國國會支持台灣的正面訊號，也反映議員與幕僚對台灣自主及防衛的關切。

    孟沛德指出，就具體條文而言，並非特別具約束力，行政部門本就可在某些情況下與台灣分享經驗，且可能已有類似作為。整體而言，這項條文顯示一種認知：在重新動員國防工業時，採購與供應鏈的挑戰是國際性問題，必須由志同道合的國家合作應對。

    華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）主任鄭哲軒（John Dotson）則認為，法案確實點出可能強化與台灣的資訊分享，但他也提醒，法案文字仍可能調整，而且美國政府內部對台灣政界與國安體系可能遭到滲透有所疑慮，因此在某些資訊共享議題上較為保留。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播