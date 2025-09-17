為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    旅客注意！英國機場「預告罷工」 為期4天日期曝光

    英國伯恩茅斯機場。（翻攝自伯恩茅斯機場臉書）

    英國伯恩茅斯機場。（翻攝自伯恩茅斯機場臉書）

    2025/09/17 22:15

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國伯恩茅斯機場（Bournemouth Airport）預告，將於今（2025）年秋季進行為期4天的罷工行動。約80名隸屬於「團結聯盟（Unite the Union）」工會的員工，因拒絕接受新的薪資提案，將於本（9）月底及10月展開罷工。

    英媒《每日郵報》今（17日）報導，伯恩茅斯機場的罷工行動，將於9月30日、10月1日、10月16日與10月17日進行。本次罷工的員工來自機場內多個部門，包括行李處理、報到櫃檯、航班調度與飛機加油等。原訂於9月初發起的罷工，因工會決定進行新提案的投票而暫時擱置。

    然而，新提案最終遭到否決，因此工會重新宣布新的罷工日期。鑒於本次勞資爭議涵蓋機場內多個關鍵部門，罷工行動恐將對機場運作造成影響。伯恩茅斯機場表示，參與罷工的人數約為70人，占其450名員工中的15%。

    伯恩茅斯機場提到，「儘管我們與團結聯盟進行了大量且真誠的談判，並已全面滿足其之前的所有要求，我們仍對本次罷工威脅感到極度失望。」並重申，「我們已根據員工的要求，提出了大幅提升的薪資方案，並獲得工會推薦給員工們接受。」

    據報導，伯恩茅斯機場已著手制定應變計畫，力求在罷工期間將衝擊降至最低，並確保機場可照常運作。伯恩茅斯機場每年服務超過95萬名旅客，提供往返歐洲及北非的34個航點，是途易航空（TUI Airline）與瑞安航空（Ryanair）的營運基地。

