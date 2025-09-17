迷你月亮？地球旁潛伏60年 「匿蹤」準衛星被抓到了

掠過地球的小行星示意圖。（美聯社檔案照）

2025/09/17 19:17

〔編譯管淑平／綜合報導〕地球身邊潛伏著一個鄰居，長達60年都沒被發現！西班牙天文學家最近發現一顆準衛星（quasi-moon），一直伴隨著地球環繞太陽運行，只是體積太小、亮度太低，其身影直到8月才被發現。

《美國有線電視新聞網》（CNN）16日報導，這顆準衛星「2025 PN7」，是由設於夏威夷哈萊亞卡拉火山的「泛星計畫」（Pan-STARRS）望遠鏡在8月29日捕捉到。研究人員檢視過去的數據後認為，這顆天體早已在一個與地球類似的軌道上運行了數十年，只是一直沒被發現。不同於如2024 PT5這類偶爾短暫繞行地球的「迷你月球」（mini-moon），準衛星長期維持在地球附近。2025 PN7與地球一樣，約需一年完成一次環繞太陽公轉。

請繼續往下閱讀...

馬德里康普頓斯大學研究員卡洛斯（Carlos de la Fuente Marcos）和勞爾（Raúl de la Fuente Marcos），2日在《美國天文學會研究紀錄》（Research Notes of the American Astronomical Society）共同發表這份報告。卡洛斯指出，長期以來，這顆準衛星因為太小、太晦暗而未被天文學家注意到，「只有在靠近地球的短暫時刻，才能被望遠鏡探測到，就如這次。」

卡洛斯說，合理的估計2025 PN7直徑大約30公尺，是目前已知最小的準衛星，對地球不構成威脅。它最近時距離地球僅約29萬9000公里，會隨著時間，在較接近地球、較為圓形的軌道，以及馬蹄形軌道之間來回，此模式與另一顆知名準衛星「振盪天星」（Kamoʻoalewa）類似。

研究預估2025 PN7還會繼續停留在近地軌道約60年，然後受太陽引力影響逐漸遠離，其在地球附近的時間約128年，比其他準衛星短，「振盪天星」為381年。至於2025 PN7的組成成分和來源，目前仍是謎。

卡洛斯認為，2025 PN7可能來自「阿周那」小行星帶（Arjuna asteroid belt），阿周那小行星為一群與地球軌道相似的小型繞日天體。他先前曾提出，2024 PT5迷你月球也可能是阿周那小行星，他說，「現在我們知道，月球撞擊拋射出的碎片，或許構成了阿周那次小行星帶的成員」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法