抗衡中國勢力 美國助太平洋島國海上執法、與台灣合資架設電纜

美國國務院重申建立自由開放太平洋島嶼地區的承諾，海岸防衛隊將持續協助太平洋島國提升執法效能。圖為美國海防隊國家安全巡邏艦「史崔頓號」。（美聯社檔案照）

2025/09/17 18:31

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國正藉由投資基礎設施和擴大合作執法等方式，協助太平洋島國遏阻中國擴張影響力。美國國務院16日重申建立自由開放太平洋島嶼地區的承諾，美國海岸防衛隊將持續協助太平洋島國提升執法效能，並將與台灣共同出資，支持連接吐瓦魯的電纜分支線。

美國國務院透過官網發表聲明指出，美國副國務卿藍道（Christopher Landau）16日出席在巴布亞紐幾內亞舉行的美國與「太平洋島國論壇」（PIF）圓桌會議，宣布雙方正重振夥伴關係，調整經濟、安全、基礎設施等領域的共同優先事項。

聲明說，美國海防隊透過執行12項雙邊海上執法協議，提升太平洋島國的海上效能。這些「共巡協議」（shiprider agreements）允許夥伴國家在美國海防艦艇上行使執法權限，藉此擴展能力。

國務院表示，美國海防隊在大洋洲部署6艘快速反應巡邏艦（Fast Response Cutters）與1艘中程耐力巡邏艦（Medium Endurance Cutter），還有國家安全巡邏艦（National Security Cutters），可擴大區域行動。

中國海軍船艦經常穿越澳洲與巴紐之間的1條狹窄海峽，北京2022年與索羅門群島簽署安全協議後，與索羅門隔海相望的巴紐便成為美國關注焦點。2023年，美國與巴紐簽訂的海上執法協議包含新條款，允許美國海防隊官員代表巴紐，登船搜查可疑船隻，無需巴紐執法官員做為「隨船觀察員」隨行。

美國海防隊已和10幾個太平洋島國簽訂海上執法協議，定期以巡邏艦巡查非法捕魚活動，但與巴紐的協議是美國首度和沒有正式協防義務國家，簽訂含有登船條款的協議。

2024年，美國海防隊在巴紐專屬經濟區（EEZ）進行2次巡邏，以協助維護國安，並打擊非法、未報告及不受規範的捕魚（IUU-F）行為。在這些巡邏行動中，美國海防隊巡邏艦進行14次登檢，提升巴紐的海洋領域態勢感知，並維護其資源安全。

此外，美國、澳洲和日本也共同出資超過9500萬美元（約28.5億台幣），打造「東密克羅尼西亞電纜」（East Micronesia Cable）系統，連接密克羅尼西亞、吉里巴斯和諾魯3國超過10萬人，預計今年11月完工。

美國也提供750萬美元，用於密克羅尼西亞、馬紹爾群島與吉里巴斯的分岔設備，以便連結至中央太平洋電纜（Central Pacific Cable）海纜。同時，美國出資500萬美元支持連接吐瓦魯的支線建設，並獲得台灣鉅額資助。這項倡議至今已擴展至超過1億美元的捐助資金規模。

