川普第2次國是訪問 英國祭出「王室馬車」排場接待

美國總統川普（右2）與妻子梅蘭妮亞（右1）乘坐直升機「陸戰隊一號」抵達溫莎城堡，英國王儲威廉王子夫婦（左1、左2）迎接。（路透）

2025/09/17 20:54

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）16日到英國展開歷史性的第2次國是訪問，而英國方面也祭出高規格待遇，今（17）日不但出動王室主要成員接待，也讓川普夫婦登上王室專用馬車，享受一回「當國王」的風光。

英國廣播公司（BBC）報導，川普與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）今天搭直升機專機陸戰隊一號（Marine One）抵達英國王室居處溫莎城堡，兩人首先受到英國王儲威廉王子夫婦的歡迎，隨後登上英國王室成員專用的馬車，參與遊行。

BBC說明，遊行車隊由5輛馬車構成，第一輛是英國君主使用的愛爾蘭國家馬車（Irish State Coach），車上唯二乘客是國王查爾斯三世及川普，梅蘭妮亞與王后卡蜜拉乘坐蘇格蘭國家馬車（Scottish State Coach）跟隨其後，第三輛馬車載有美國駐英大使及威廉王子夫婦，第四輛及第五輛的乘客分別是美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普及梅蘭妮亞的助理。

遊行告一段落後，川普與查爾斯三世在溫莎城堡外的草坪上一同檢閱儀仗隊，攝影鏡頭捕捉到兩人有說有笑的畫面；而檢閱儀式結束後，川普夫婦被邀請進入溫莎城堡，與王室成員共進午餐。

英國國王查爾斯三世（左）與川普乘坐愛爾蘭國家馬車。（美聯社）

梅蘭妮亞（右）與英國王后卡蜜拉（左）同車。（路透）

川普與查爾斯三世一同檢閱儀仗隊。（美聯社）

