赴俄觀光變「從軍」！肯亞運動員不當烏戰砲灰 首出任務就投降

2025/09/17 17:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯為補充在烏克蘭戰場的兵源，竟傳出以「贊助觀光」為名，誘騙第三世界國家運動員前往俄國，再以矇騙、脅迫等方式，強迫其簽約成為傭兵送上戰場。根據烏克蘭國防部線上媒體網站「ArmiyaInform」報導，烏軍第57獨立摩托化步兵旅近日俘虜了1名肯亞籍的長跑運動員，其自述的悲慘經歷，揭露了莫斯科當局此一無良的募兵手法。

這名僅被稱為伊凡斯（Evans）的肯亞運動員，在接受烏軍訊問時表示，他原是透過體育經紀人的安排，與另外3名同胞接受俄羅斯贊助，前往聖彼得堡進行「觀光旅行」。然而，在旅程即將結束時，隨行人員卻向他們提議留在俄羅斯「就業」。伊凡斯控訴，他在完全不懂俄文的情況下，簽署了文件，直到被送往軍營後，才驚覺自己已「被成為」一名俄軍士兵。

當伊凡斯意識到自己受騙並試圖拒絕服役時，俄方人員竟直接向他攤牌，威脅他若拒絕執行任務，將會被當場「槍決」。在死亡的脅迫下，他被迫接受為期僅一週的倉促訓練，期間教官與指揮官都不會說英語，僅能透過拉扯或推擠的方式，強迫他學習操作步槍。

首次出任務即逃亡 主動尋求投降

在如此荒謬的處境下，伊凡斯決心逃亡。烏克蘭軍方表示，就在他被派遣前往其首次作戰任務的途中，他便乘隙脫隊逃跑。隨後，他在哈爾科夫州沃夫昌斯克（Vovchansk）附近的森林裡，獨自躲藏遊蕩了2天，目的不是為了求生，而是積極尋找烏克蘭的軍隊、以求能順利投降，結束這場荒謬的異國戰爭。

