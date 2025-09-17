澳媒記者問「財富增加多少」遭川普斥責 澳洲政界發聲力挺

澳洲廣播公司（ABC）記者萊昂斯（John Lyons）16日在華府就美國總統川普的個人商業交易提出問題後，遭川普當面斥責，澳洲政界人士紛紛站出來力挺萊昂斯。（擷取自X平台）

2025/09/17 17:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「衛報」報導，澳洲廣播公司（ABC）記者萊昂斯（John Lyons）16日在華府就美國總統川普的個人商業交易提出問題後，遭川普當面斥責，澳洲政界人士紛紛站出來力挺萊昂斯。

川普16日在白宮草坪回應記者問題時，與ABC美洲版編輯萊昂斯發生口角衝突。萊昂斯表示，自己正在為ABC的調查性新聞與時事紀錄片電視節目「四角方圓」（Four Corners）做報導。

萊昂斯問川普，自今年1月重返白宮開始第二個總統任期以來，他的財富增加了多少，並指出川普被認為是入主白宮歷任總統中最富有的一個。

川普回應說「我不清楚」，並解釋，他的小孩負責管理家族企業川普集團（Trump Organization），但強調「我做的大部分交易都是以前做的，這是我畢生的事業，我曾蓋過許多大廈。」

萊昂斯隨後問道，美國總統在任期間處理個人事業是否適當，川普回答，「我真的沒有，我的小孩在處理這些事業」，並詢問萊昂斯來自哪個國家。

川普之後斥責萊昂斯的提問「傷害了澳洲」，「在我看來，你現在正在重重傷害澳洲，他們想要與我搞好關係。你知道嗎，你的領導人很快就要來見我，我要跟他提到你，你給人的印象很不好」。川普說，「你可以營造更友善的氛圍」，然後要萊昂斯「安靜」。

對此，澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）表示，萊昂斯「只是在履行自己的職責」，並說，「我尊重 ABC，尊重它的獨立性，這也包括我不會對記者合理提出的問題進行質疑」。

萊昂斯對ABC指出，他提出的問題「非常正常」，並稱這些問題是公平的，而且沒有以辱罵的方式提出。他說：「如果我們已經到了這種地步，問了這些問題後就進不了白宮，那我覺得這將是非常黑暗的一天。我還是得做好準備，等他告發我的時候會發生什麼。」

綠黨參議員漢森楊（Sarah Hanson-Young）表示，川普試圖欺負媒體和澳洲，並要求總理艾班尼斯站出來反駁川普對澳洲記者的批評。國家黨參議員麥肯齊（Bridget McKenzie）為萊昂斯辯護，稱「記者提出尖銳問題並沒有錯」。

自由黨參議員亨德森（Sarah Henderson）則呼籲ABC解釋萊昂斯的提問，因為貿易、國防和國家安全問題對澳美關係至關重要。

