俄反對派領袖納瓦尼死因翻盤! 遺孀控普廷下毒殺夫 2獨立實驗室證實

圖為已故俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny，左）與其遺孀尤莉雅（Yulia，右）2013年攝於莫斯科的檔案照片。（美聯社）

2025/09/17 18:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕普廷頭號政敵、已故俄羅斯反對派領袖阿列克謝·納瓦尼（Alexei Navalny）的死因，再爆驚人轉折。根據英國《衛報》與路透社報導，其遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）週二發布影片，首度宣稱她已取得兩份來自不同國家的獨立實驗室檢驗報告，證實其丈夫是遭人下毒而死，並直指俄羅斯總統普廷就是凶手。

納瓦尼於2024年2月16日，猝逝於北極圈內的一處流放地監獄，得年47歲，克里姆林宮始終堅稱其死於「多重疾病」。然而，尤莉雅在最新的影片中表示，他們早在2024年2月，便成功將納瓦尼的生物樣本秘密送出國外。

請繼續往下閱讀...

她說：「位於兩個不同國家的實驗室，獨立檢驗了這些樣本，並得出了相同的結論：阿列克謝是被殺害的。更具體地說，他是被毒死的。」基於此，她直接斷言：「殺害我丈夫阿列克謝·納瓦尼的凶手，就是弗拉基米爾·普廷。」

尤莉雅的指控，不僅直接挑戰了俄國官方的說法，也讓此案的真相陷入更深的迷霧。因為根據《美聯社》與《華爾街日報》先前的報導，美國情報機構所做出的結論，是認為普廷「並未下令」殺害納瓦尼。如今家屬提出「科學證據」，與美國情報單位的判斷形成矛盾，勢將引發國際社會對真相的進一步追問。尤莉雅在影片中，要求進行檢驗的實驗室，公布其完整的檢驗結果。

籲西方停止綏靖

尤莉雅在影片中，也對西方國家領袖發出沈痛呼籲。她回憶了丈夫在獄中最後時光與信件，並展示了他當時囚室的照片，指控俄國當局對其病痛置若罔聞。她向西方喊話：「停止為了一些更高層次的『考量』而去綏靖普廷。你們安撫不了他。當你們保持沉默時，他是不會停止的。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法