英國女童瑪德琳案頭號嫌犯獲釋 德檢方握關鍵證據卻無法起訴

瑪德琳失蹤案引發全球關注。（法新社資料照）

2025/09/17 17:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕震驚全球、懸宕18年的英國女童瑪德琳（Madeleine McCann）失蹤案，近日出現令人不安的最新進展。根據英國廣播公司（BBC）報導，被德國檢方認定的頭號嫌犯、現年48歲的德國籍戀童前科犯布魯克納（Christian Brückner），在因另一起不相關的性侵案服刑期滿後，已獲釋出獄。

這起悲劇發生於2007年，當時年僅3歲的瑪德琳，在與家人前往葡萄牙阿爾加維（Algarve）地區的普拉亞達盧斯（Praia da Luz）度假時，於父母在附近餐廳用餐期間，自公寓的臥室內離奇消失。此案引發了全球性的關注與協尋，成為近代最受矚目的兒童失蹤懸案。

布魯克納是一名有多項性侵兒童前科的罪犯，案發時長期在葡萄牙流浪。德國檢方近年來鎖定他為頭號嫌犯，並掌握了關鍵的手機通聯紀錄等證據，顯示瑪德琳失蹤當晚，他就在度假村附近區域活動。然而，儘管檢方堅信他就是兇手，卻始終未能找到如屍體、或目擊證人等，足以將他以謀殺罪起訴的確鑿證據。布魯克納至今仍否認與瑪德琳失蹤案有任何關聯。

配戴電子腳鐐監控 搜索未有突破

布魯克納此次是因2005年在同一度假區，性侵一名年長婦女的罪名而入獄服刑。雖然他已獲釋，但仍將被配戴電子腳鐐進行監控。今年6月，德國與葡萄牙警方才剛重啟大規模搜索，針對與布魯克納有關的地點進行開挖，但並未取得任何突破性進展。隨著頭號嫌犯重獲自由，瑪德琳案的真相，似乎也變得更加遙遙無期。

德國檢方認定的頭號嫌犯、48歲的德國籍男子布魯克納，已因另一起不相關的案件服刑期滿，自德國監獄獲釋。（美聯社資料照）

