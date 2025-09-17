全球800萬人感染！美國爆「接吻蟲病」疫情 寄生蟲伴隨終身恐致命

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，全美約有28萬人感染俗稱「接吻蟲病」的恰加斯病 （Chagas disease）。（擷取自CDC/官網）

〔即時新聞／綜合報導〕美國爆發「接吻蟲病」疫情，引發公共衛生憂慮。美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，目前全美已有約28萬人感染，病例分布於加州、亞利桑那州、密西西比州等至少8個州。專家警告，一旦染病，寄生蟲會伴隨終身，嚴重恐導致心臟衰竭、神經病變甚至死亡。

綜合外媒報導，接吻蟲病學名「恰加斯病」（Chagas disease），由俗稱「接吻蟲」的昆蟲傳播。當接吻蟲叮咬人臉或身體後，會在傷口附近排便，糞便中含有克氏錐蟲（Trypanosoma cruzi）。人在不知情的情況下，可能將寄生蟲擦入眼、鼻或口腔而遭感染。該病還可透過受污染食物、血液輸送、器官移植及母嬰傳染。

初期症狀包括發燒、頭痛、皮疹、嘔吐、食慾不振與疲倦，多數患者因症狀輕微而未被察覺。然而約20%至30%的感染者，會在多年後出現嚴重的心臟或神經系統疾病，甚至因心臟衰竭、中風而喪命。

CDC期刊《新興傳染病》（Emerging Infectious Diseases）指出，目前全美32州已發現接吻蟲蹤跡，主要集中在南方溫暖地區，但隨氣候變遷推動，棲地可能逐漸向北擴張。至少17個州的哺乳動物，包括寵物貓狗、馬匹與動物園動物，皆被檢出帶有寄生蟲，顯示傳播範圍廣泛。

目前至少17個州的哺乳動物被檢出帶有克氏錐蟲，甚至在動物園的動物與寵物貓狗、馬匹等也有病例。另外，醫師已在美國阿肯色州、亞利桑那州、加州、路易斯安那州、密蘇里州、密西西比州、田納西州與德州等8州發現人類病例。

目前全球約有800萬人感染恰加斯病，拉丁美洲是重災區，該病被視為造成心臟病的主要因素之一，其危害甚至超過瘧疾與茲卡（Zika）。泛美衛生組織（PAHO）已將其列為美洲21國的地方性流行病。

由於尚無疫苗或有效預防藥物，CDC建議民眾應加強自我保護，包括旅遊時選擇建築安全的住宿環境、使用殺蟲劑與驅蟲噴霧、穿著長袖長褲，並避免食用生食蔬果，以降低經口感染風險。

