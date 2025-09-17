為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    網交18歲妹給錢慘遭斷聯 日本大叔狠砍殺判刑19年

    日本50歲男子在東京港區酒吧持刀殺害18歲女店員，被法官判處19年有期徒刑。（圖擷自@end000end000「X」帳號）

    日本50歲男子在東京港區酒吧持刀殺害18歲女店員，被法官判處19年有期徒刑。（圖擷自@end000end000「X」帳號）

    2025/09/17 17:07

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本群馬縣現年50歲無業男子千明博行，去年10月27日在東京港區酒吧內持刀狠砍18歲店員谷澤優奈致死，事後查出他是因不滿給錢後對方斷絕聯繫，痛下殺手，東京地院今天（17日）判處千明博行19年有期徒刑。

    《NHK》報導，東京地院法官、本案審判長福家康史指出，千明博行是透過約會APP和谷澤優奈認識，過程中曾聽從受害者要求支付高額餐飲費，沒想到事後就聯繫不上谷澤優奈，一氣便之下前往酒吧砍人。

    檢方求刑20年，千明博行辯護方則認為這屬於衝動犯罪，10年刑期較為合適。法官福家康史說，千明博行事前有使用膠帶纏繞刀柄防滑，因此不能說是衝動犯罪，砍殺過程顯示，這是具有殺人意圖的殘忍行為，因此判處入獄19年。

    據了解，千明博行和務農的父母一起住在群馬縣澀川市，平常會代替雙腿不良於行的父親下田、陪母親一起栽種洋蔥等農作物並擺攤販售。

    80來歲鄰居阿婆透露，千明博行會撿流浪貓回來照顧、陪伴身體不好的父母去醫院看病，因此聽到消息後讓人相當驚訝，真不敢相信他犯下了殺人案。

    熱門推播