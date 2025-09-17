為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    馬路坑洞放任20年不補！男怒噴「大GG」抗議 政府秒修復

    住在西班牙馬拉加的居民為了讓政府修補斑馬線坑洞，故意破損處附近畫出一根巨大陰莖。（圖擷取自@ricky.navarro2 TikTok，本報合成）

    住在西班牙馬拉加的居民為了讓政府修補斑馬線坑洞，故意破損處附近畫出一根巨大陰莖。（圖擷取自@ricky.navarro2 TikTok，本報合成）

    2025/09/17 20:08

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於西班牙南部的馬拉加（Malaga），有一條斑馬線破損出現坑洞，居民20年來反映無數次，政府卻不派人修補，交通事故頻傳。一名男子近日抗議，在坑洞附近用噴漆塗鴉一根巨大陰莖，雖然慘遭警方罰款，卻成功讓政府在48小時內修補坑洞。

    綜合外媒報導，西班牙馬拉加這條斑馬線，因為柏油路面破損嚴重、長期坑洞不平，給附近居民日常生活帶來許多困擾。然而，政府對居民要求修補卻置若罔聞，甚至放任坑洞變大，引發民怨。住在當地多年、現年49歲的男子里奇（Ricky Navarro）決定祭出奇招，逼迫政府重視。

    根據里奇在社群平台分享的影片顯示，他在8日下午騎車到現場，拿出紅色噴漆沿著凹凸不平的斑馬線，畫出一根形狀明顯且巨大的「陰莖」。不過，里奇剛結束噴漆行動，就被路過的巡邏員警當場逮住，以依未經許可在公共財產上繪畫、違反市政共存條例為由，對他開罰250歐元（約新台幣9027元）的罰款。

    里奇透露，自己是受到英國塗鴉藝術家「Wansky」的啟發，Wansky長期透過在各地坑洞畫上巨大陰莖，來引起當局注意並採取相關行動。里奇提到，雖然自己人生中第一次塗鴉就被警方抓到，但是他仍認為自己必須做出此舉，「我是一名摩托車騎士，我知道路面不平有多危險，認識的朋友甚至因此而失去了一條腿。」

    令眾人難以置信的是，里奇看似荒唐的抗議舉動，竟成功發揮了作用，地方政府在事發48小時內，就立即派人清除路面上的陰莖塗鴉，同時徹底修復好斑馬線破損處。這起事件在網上獲得熱烈討論，引發不少人共鳴，也凸顯出西班牙居民對政府長年放任道路基礎設施惡化、修補時間過於冗長等不滿。

    @ricky.navarro2 #malaga #carretera #pullada #munipa #cuidaito ♬ sonido original - Ricky navarro

    @ricky.navarro2 Buena acción #municipales #malaga #boquete ♬ sonido original - Ricky navarro

    @ricky.navarro2

    ♬ sonido original - Ricky navarro

    斑馬線坑洞在被畫上陰莖後，竟成功發揮作用，地方政府在事發48小時內，就立即派人清除塗鴉，並修補好坑洞。（圖擷取自@ricky.navarro2 TikTok）

    斑馬線坑洞在被畫上陰莖後，竟成功發揮作用，地方政府在事發48小時內，就立即派人清除塗鴉，並修補好坑洞。（圖擷取自@ricky.navarro2 TikTok）

    圖
    圖
