尼泊爾舉行全國哀悼日 悼念反貪抗爭中73名喪生者

尼泊爾今（17）日舉行全國哀悼日，以降半旗方式悼念在反貪腐抗議活動中喪生的73人。圖為宣布犧牲者為「烈士」的尼泊爾過渡總理卡齊。（路透）

2025/09/17 16:51

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕尼泊爾今（17）日舉行全國哀悼日，以降半旗方式悼念在反貪腐抗議活動中喪生的73人。該抗議活動迫使前總理下台後，前首席大法官卡齊（Sushila Karki）12日宣日就任過渡總理。

根據法新社報導，卡齊已宣布這些犧牲者為「烈士」，承諾在他們火化時給予國家榮譽。

參與抗議的關鍵組織「哈米尼泊爾」（Hami Nepal）在社群媒體上發文表示，若沒有犧牲者的勇氣與奉獻，就不可能迎接17日所看到的改變。

尼泊爾警方發言人卡雷爾（Binod Kharel）指出，抗議期間死亡人數上升至73人，其中包括警察與在越獄過程中死亡的囚犯。

卡雷爾聲稱，在抗議期間來自尼泊爾約24座監獄的1萬3500名囚犯中，有超過三分之一已被重新逮捕或自行返回。

針對17日的哀悼日，22歲的店主史瑞斯塔（Pooja Shrestha）認為，該哀悼日將讓人民團結起來。她補充，尼泊爾情況已有改善，希望未來選舉後的新政府能帶來民眾需要的改變。

