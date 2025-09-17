為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    扯！日本住戶馬桶漏水被收28萬修繕費 當局籲小心不合理報價

    日本老太太馬桶水管漏水，找來業者修繕竟被收取140萬日圓，負責消費者事務的國民生活中心呼籲民眾小心不合理收費。圖為國民生活中心。（圖擷自Google街景）

    日本老太太馬桶水管漏水，找來業者修繕竟被收取140萬日圓，負責消費者事務的國民生活中心呼籲民眾小心不合理收費。圖為國民生活中心。（圖擷自Google街景）

    2025/09/17 16:25

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕離譜！日本東京都1名76歲老太太，今年3月發現馬桶水箱連接到牆壁的水管漏水，找來業者後竟被收取140萬日圓（約新台幣28.6萬元）修繕費。對此，消費者廳轄下的國民生活中心呼籲民眾小心不合理的報價。

    《讀賣新聞》報導，老太太當時是在網路搜索，聯繫了網頁上排序第1的那間公司，有2名30來歲的男子前來檢查後，指稱打掉一部分牆壁要26萬日圓（約新台幣5.3萬元）、重新裝水管要20.9萬日圓（約新台幣4.3萬元），零零總總加起來一共140萬日圓。

    老太太聽到報價後也嚇了一跳，但由於是自己打電話叫來的，感覺拒絕不太好，業者隔天花了4個小時完工後，老太太便從退休金裡取錢支付。不過，後續她找來認識的人前來評估，得知最多只要40萬日圓（約新台幣8.2萬元）即可。

    據了解，這間收取高額費用的修繕業者，在網路上以虛假廣告進行宣傳，指稱漏水問題只要3.5萬日圓（約新台幣7172元）就能修好，日本消費者廳今年7月已公告該業者的名稱，呼籲民眾多加警惕。

    負責處理消費者事務的國民生活中心統計顯示，像馬桶堵塞、漏水、開鎖、殺蟲等日常生活裡需要緊急幫助的情況，2014年共有1877起被收取高額費用的通報，到了2024年暴增為8318起。

    專門應對這類糾紛的律師增田朋記指出，不良業者會更改公司名稱，繼續收取不合理費用，民眾事後想討回相當困難，因此他建議消費者平常就要了解哪些業者較為可靠。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播