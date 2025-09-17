扯！日本住戶馬桶漏水被收28萬修繕費 當局籲小心不合理報價

日本老太太馬桶水管漏水，找來業者修繕竟被收取140萬日圓，負責消費者事務的國民生活中心呼籲民眾小心不合理收費。圖為國民生活中心。（圖擷自Google街景）

2025/09/17 16:25

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕離譜！日本東京都1名76歲老太太，今年3月發現馬桶水箱連接到牆壁的水管漏水，找來業者後竟被收取140萬日圓（約新台幣28.6萬元）修繕費。對此，消費者廳轄下的國民生活中心呼籲民眾小心不合理的報價。

據《讀賣新聞》報導，老太太當時是在網路搜索，聯繫了網頁上排序第1的那間公司，有2名30來歲的男子前來檢查後，指稱打掉一部分牆壁要26萬日圓（約新台幣5.3萬元）、重新裝水管要20.9萬日圓（約新台幣4.3萬元），零零總總加起來一共140萬日圓。

請繼續往下閱讀...

老太太聽到報價後也嚇了一跳，但由於是自己打電話叫來的，感覺拒絕不太好，業者隔天花了4個小時完工後，老太太便從退休金裡取錢支付。不過，後續她找來認識的人前來評估，得知最多只要40萬日圓（約新台幣8.2萬元）即可。

據了解，這間收取高額費用的修繕業者，在網路上以虛假廣告進行宣傳，指稱漏水問題只要3.5萬日圓（約新台幣7172元）就能修好，日本消費者廳今年7月已公告該業者的名稱，呼籲民眾多加警惕。

負責處理消費者事務的國民生活中心統計顯示，像馬桶堵塞、漏水、開鎖、殺蟲等日常生活裡需要緊急幫助的情況，2014年共有1877起被收取高額費用的通報，到了2024年暴增為8318起。

專門應對這類糾紛的律師增田朋記指出，不良業者會更改公司名稱，繼續收取不合理費用，民眾事後想討回相當困難，因此他建議消費者平常就要了解哪些業者較為可靠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法