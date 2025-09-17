為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    柯克槍擊案詭異插曲！假扮槍手掩護真兇逃跑 71歲男也被捕

    柯克在猶他谷大學遭槍殺。圖為警方在該大學​​設立路障和警戒線。（美聯社）

    2025/09/17 16:02

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕川普盟友、保守派知名活動家柯克（Charlie Kirk）日前在猶他州遭槍擊身亡，震驚美國社會。近日警方公布更多案情細節，一名71歲男子在案發後曾一度短暫被捕，後來被警方證實「抓錯人」而讓此事引發爭議。對此，警方透露這名男子案發後一度大聲自稱是開槍者並大喊：「我開的槍！」，動機是幫助真正的槍手逃脫。

    綜合外媒報導，柯克在猶他谷大學（Utah Valley University）主持一場公開活動時遭槍手射殺。警方隨後在現場拘留兩人問訊，其中一人為71歲的辛恩（George Zinn），他在柯克遭槍殺後故意大喊自己是槍手，當警察詢問他槍枝下落時，他則回答：「我不會告訴你」，導致警方無法第一時間專注於真正的嫌犯，嚴重妨礙辦案。不過目前沒有證據顯示辛恩與真兇有共謀行為。

    猶他縣警長史密斯（Michael Smith）表示，目前辛恩因刻意誤導辦案方向而遭控妨礙司法。他指出，辛恩向警方承認，他「大聲喊叫自己是槍手，是為了讓真正的嫌犯有機會逃跑」。而真正的凶手羅賓森（Tyler Robinson）在槍擊後曾傳訊給室友稱「警察抓了某個瘋老頭」，顯示他早知警方誤抓人。

    此外，警方強調目前並無證據顯示辛恩與槍手共謀，不過他的行為確實干擾了警方第一時間的破案進度。法官已裁定辛恩不得交保，認定他對社會具「重大危險性」。另外，他還因持有兒童性虐待影像而面臨指控。

    至於真凶羅賓森已於本週遭到正式起訴，面臨包括加重謀殺在內的7項重罪指控，可能會被判處死刑。

