柯克案震撼彈！FBI「北極霜」計畫曝光 他遇刺前早被監控

柯克遇刺身亡引發的政治風暴持續擴大，美國參議員在國會聽證會上驚爆，柯克及其創辦的組織，竟曾是拜登政府時期FBI一項秘密監控計畫的目標。（美聯社）

2025/09/17 15:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派青年領袖柯克（Charlie Kirk）遭暗殺事件，16日在國會聽證會上意外引爆「案外案」的政治風暴。根據《福斯新聞》（Fox News）報導，參議院司法委員會主席、共和黨籍參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）在會中拋出震撼彈，揭露美國聯邦調查局（FBI）在拜登總統任內，曾啟動一項代號為「北極霜」（Arctic Frost）的秘密計畫，而遇刺身亡的柯克及其創辦的組織，赫然就在FBI的監控名單之上。

FBI秘密計畫曝光 鎖定近百保守派團體

在這場針對FBI的監督聽證會上，葛拉斯里公布了多份解密的FBI文件。文件顯示，，在時任FBI局長雷伊（Christopher Wray）的領導下，FBI於2022年4月啟動了「北極霜」計畫，表面上是針對2020年大選爭議進行調查，但其範圍卻被極不尋常地擴大，鎖定了至少92個與共和黨相關的實體或個人。

除了川普的政治行動委員會、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）等人外，連共和黨全國委員會（RNC）、共和黨總檢察長協會（RAGA），以及柯克創辦的青年組織「美國轉折點」（TPUSA），都被列為調查目標。

參院主席痛批：FBI成政治鬥爭工具

葛拉斯里在會中痛批：「換句話說，『北極霜』不僅僅是一個對川普進行政治調查的案件。它是黨派化的FBI特工和司法部檢察官，用以達成其黨派目的，並不當調查整個共和黨政治機器的工具。」他表示，將公布這些資料，是為了讓美國人民看見，當政府機構被政治議程綁架時，會做出何等事情。

而在刺殺案本身的調查上，新任FBI局長巴特爾（Kash Patel）在同場聽證會上表示，當局正在調查柯克案嫌犯在遊戲社群平台Discord上的通聯記錄，且不排除有共犯存在的可能性。他證實，正在接受調查與訊問的人數，「遠不止」外傳的20多人。巴特爾還透露，FBI正與財政部合作，追查美國境內政治暴力的金流來源。

美國參議院司法委員會主席葛拉斯里（中）16日在國會監督聽證會上，揭露拜登政府時期的FBI曾啟動代號「北極霜」的秘密計畫，對遇刺的柯克及近百個保守派團體進行監控。（美聯社）

