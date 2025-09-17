翻車！中國清華學霸在小紅書炫富年薪7億 竟是詐騙被美追捕

中國清華大學畢業的學霸吳艦，赴美工作後在小紅書炫耀年薪高達2350萬美元，但其實是透過詐騙辦到的，目前在美國面臨追捕。（圖擷自吳艦Linkedin）

2025/09/17 15:18

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國清華大學畢業的學霸吳艦，在美國量化對沖基金Two Sigma工作後，曾在小紅書炫耀他2022年的年薪高達2350萬美元（約新台幣7億元），不過這其實是他操縱投資模型演算結果，使得表面上看起來能夠獲得極高收益，但實際上並非如此，吳艦因涉及詐欺目前在美國面臨追捕。

據《彭博》報導，美國紐約南區聯邦檢察官克萊頓（Jay Clayton）、聯邦調查局（FBI）紐約外勤辦公室助理主任拉亞（Christopher G. Raia），本月11日對吳艦（JIAN WU）提出公訴。

起訴資料顯示，現年34歲的中國公民吳艦，2021年至2023年在量化對沖基金Two Sigma工作時，設計了投資交易模型，讓公司利用這些模型預測股票走勢，並且一路從量化研究員升為副總裁。

不過，吳艦在模型通過公司驗證開始使用後，秘密修改其中的參數，使得模型行為發生顯著改變，同時吳艦還私自使用資料集（data sets）來操縱模型發布後的表現。

簡單來說，吳艦向Two Sigma聲稱這些模型能夠生成獨特的預測結果，但實際上他對這些模型進行未經授權且未告知任何人的修改，偽造出效果很好的假象。

吳艦藉由欺騙公司在2022年獲得極高的激勵薪資，亦即他在小紅書PO出的2350萬美元。當Two Sigma發現狀況不對後，吳艦又私自修改模型參數，試圖掩蓋自己過去的行為，後續他已在2024年被解雇。

據了解，Two Sigma在採用吳艦的交易模型後，以錯誤的交易策略為客戶買賣股票，總計造成1.65億美元（約新台幣49.6億元）的損失，Two Sigma已全數賠償給客戶。

吳艦被起訴後，面臨電信詐欺、證券詐欺和洗錢等罪嫌，每項最高都可判處20年有期徒刑，檢方指稱吳艦屬於在逃狀態，還沒有被羈押 。

