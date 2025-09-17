要求休假！中國寄宿學校爆抗議 學生深夜集結怒飆「X你媽學校」

中國河北遵化市一所寄宿制中學上週傳出大規模學生抗議。（擷取自X帳號「李老師不是你老師」）

2025/09/17 14:26

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國多地頻傳學生示威事件，河北省遵化市一所寄宿中學上週深夜傳出大規模抗議，大批學生不滿校方將假期調整為一月一次，還要求學生「自願留校」，遂集結並衝撞宿舍大門，期間學生怒喊「X你媽學校」。

旅居義大利的中國網路名人李穎在X帳號「李老師不是你老師」指出，事發11日晚間10時許，遵化益眾中學學生發起示威，男女學生聚集在公廁前，喊出「X你媽學校」「益眾」「公報私仇」等口號。男學生們隨後更開始「蹦迪」（Disco）、搖晃手機、高唱《強軍戰歌》和《國歌》等。

約在11時18分，男生宿舍管理單位緊急召集宿舍長到報告廳開會，但遭示威學生強行打開大門，進入「開會」。與此同時，女生宿舍強行撞門，但未成功。

根據網傳現場影片顯示，事發時正值深夜，益眾中學的宿舍大樓燈火通明，走廊間傳出呼喊聲，手機手電筒的光源此起彼伏。在漆黑的學校操場上，也有學生齊聲吶喊。

另有媒體報導，抗議持續近2小時，最終在校方妥協下結束，校方同意收回「每月一休」，並承諾恢復兩周一次的休假安排。

