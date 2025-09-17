柯克案驚人細節曝光！兇嫌自白「受夠仇恨言論」 致命子彈竟刻網路迷因

羅賓森16日首度透過視訊出庭。（路透）

2025/09/17 14:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）遭暗殺一案，其犯案動機與手法細節首度曝光。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，猶他州檢方16日對22歲的嫌犯羅賓森（Tyler Robinson）提起加重謀殺罪指控，並宣布將求處死刑，而一同公布的起訴書則揭露了大量前所未見的驚人案情。

起訴書引述羅賓森與其跨性別室友的簡訊對話，揭示了他犯案的直接動機。在槍擊案發生當天，羅賓森向其室友坦承：「我受夠了他的仇恨言論。有些仇恨是無法透過協商解決的。」他並表示，自己策劃這次攻擊已超過1週。羅賓森的母親也向警方證實，兒子在過去一年變得更加政治化，並開始向左派靠攏。

然而，案情最令人費解之處在於兇嫌留在子彈上的訊息。先前報導曾指，部分子彈刻有「嘿，法西斯！接招！」等反法西斯標語，但起訴書進一步揭露，真正擊中柯克的那顆子彈，竟刻著一句源於網路動漫社群的迷因：「NoTices Bulge OWO What’s This?」（注意到凸起OWO這是什麼？），「UwU」通常被用作表達可愛或深情的表情符號。

羅賓森甚至向室友傳訊說：「如果我在福斯新聞上看到『注意到凸起 uwu』，我可能會中風。」這顯示其犯案動機，可能混合了深度的政治憎恨與網路世界的嘲諷文化。

父母大義滅親 憑異常步態認出兒子

起訴書也詳細還原了警方的追捕過程。警方在案發後於距科克約146公尺外的一處屋頂發現了與狙擊手趴臥姿勢相符的痕跡。監視器則拍到，嫌犯在褲管中藏著步槍，導致其右腿呈現「不尋常的步態」進入校園，正是這個細節，讓羅賓森的父母在新聞上看到畫面後，驚覺嫌犯可能就是自己的兒子，在父母與一名退休副警長的友人勸說下，羅賓森最終在案發33小時後攜帶證據投案自首。

羅賓森的22歲跨性別同居人特維格斯（Lance Twiggs）。（照片取自TikTok）

