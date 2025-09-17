曝盲眼龍婆2025四大預言！外媒：其中一項「恐怕數月內成真」

被稱為「盲眼龍婆」的保加利亞預言家巴巴．萬加（Baba Vanga），生前留下大量對未來的驚人預言。（圖取自「@smartscmp」推特）

2025/09/17 15:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被稱為「盲眼龍婆」的保加利亞預言家巴巴．萬加（Baba Vanga），生前留下大量對未來的驚人預言。她被認為曾準確預言911恐攻、印度洋海嘯、新冠疫情等重大事件，如今外媒整理出她對2025年的最新預言，警告其中一項她斷言第三次世界大戰將爆發，俄羅斯成為「世界之主」，而歐洲將成廢墟的預言，「可能在數月內成真」。

根據英國數位媒體平台《LADbible》報導，巴巴萬加對2025年的預言相當驚人，包括外星人現身、人體心靈感應成真、實驗室器官普及等。不過最令人不安的，莫過於她預言第三次世界大戰即將爆發。

報導指出，萬加曾表示：「春天，東方將爆發戰爭，並引發第三次世界大戰；這場東方的戰爭，將摧毀西方。」萬加更斷言，俄羅斯將成為「世界之主」，歐洲將淪為「廢墟」，強調「俄羅斯不僅會存活，還會主宰世界」。

雖然她的時間點略有誤差，但在當前俄烏戰爭仍持續膠著、波蘭擊落俄羅斯無人機、美伊局勢升溫的背景下，不少網友認為她的預言「正在逐步應驗」，尤其是「世界大戰恐在數月內爆發」的說法，更令人不寒而慄。

除了戰爭預言外，她也提到人類將出現心靈感應能力，外星生命將正式現身地球，而「人造器官將普遍使用」的預測則被認為是最可能實現的一項。近期各國科學家陸續突破幹細胞與器官培養技術；此外，近日各國不停傳出目擊不明飛行物事件，也增加她「外星生命將正式現身地球」預言的可信度，讓不少人認為她「又說對了」。

雖然這些預言至今仍無法完全證實真偽，但由於巴巴萬加過往命中率驚人，每當她的預言被提起，總會引起全球關注。至於第三次世界大戰是否真的會爆發，或許答案將在未來幾個月內揭曉。

