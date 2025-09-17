為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國小鵬「飛行汽車」出大包 航展2台相撞墜毀至少1傷

    小鵬匯天16日在長春航展預演上出大包，2架俗稱「飛行汽車」的eVTOL相撞，墜地起火，至少1人受傷。（圖擷自X）

    2025/09/17 13:27

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國小鵬汽車的附屬公司小鵬匯天（Xpeng AeroHT）16日在長春航展預演上出大包，2架俗稱「飛行汽車」的eVTOL（電動垂直起降飛行器）相撞，墜地起火，至少1人受傷。

    綜合中國媒體報導，16日長春航展舉辦前夕驚傳意外狀況，2架小鵬匯天的eVTOL相撞，1架墜落起火，有民眾拍到殘骸在地上熊熊燃燒的畫面，消防員在一旁持水槍滅火，至少1人受傷；小鵬匯天坦承，16日下午在長春航展預演結束後，參與雙機編隊演練的2架飛行器因飛行間距不足發生接觸，其中1架飛行器正常降落，另1架飛行器在著陸時發生機身受損起火。

    電動垂直起降飛行器（eVTOL），俗稱飛行汽車，主要採用電力驅動方式且具備垂直起降能力的飛行器，被期待可應用於城市之間短距離空中乘客與貨物運輸；小鵬匯天官網稱是亞洲規模最大的飛行汽車公司，是小鵬汽車的附屬企業。

    第4屆長春航空展預計於9月19日至9月23日將在長春國際航空博覽城正式舉辦。

