尹錫悅風暴擴大！統一教主韓鶴子遭約談 親信議員收押禁見

統一教教主、創辦人文鮮明的遺孀韓鶴子，17日在三度傳喚後，首度現身接受特別檢察官的約談。（法新社）

2025/09/17 12:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅引發的政治風暴持續擴大，其在押妻子金建希的收賄醜聞，如今已正式向上延燒至南韓最具爭議性的大型宗教團體「統一教」。根據《美聯社》報導，統一教的最高領袖、創辦人文鮮明的遺孀韓鶴子，17日在歷經三次傳喚後，首度以嫌疑人身分，現身接受特別檢察官的約談。

就在韓鶴子到案前數小時，首爾法院才剛對尹錫悅的親信、執政黨「國民力量黨」議員權性東發出逮捕令，理由是擔心其可能湮滅證據。這接連的司法行動，象徵檢方對這起牽涉政、商、教的複雜弊案，已掌握關鍵證據，調查層級正不斷升高。

疑為商業利益行賄第一夫人

由特別檢察官閔重基（Min Joong-ki，譯音）領導的調查團隊懷疑，統一教為了尋求商業利益，包括一項在柬埔寨的開發計畫，試圖利用當時第一夫人金建希的影響力。檢方指控，教會透過一名已被捕的前幹部，向金建希贈送名牌精品等厚禮，而權性東也涉嫌收受來自教會的款項。對此，統一教方面否認教會直接涉入，稱是該名幹部濫用職權的個人行為；權性東也同樣否認指控。

此案僅是首爾新任自由派政府，針對前總統尹錫悅任內爭議，所啟動的三大特別檢察官調查之一。此前，尹錫悅本人已因去年12月短暫實施戒嚴，而遭控叛亂等罪名，並於今年7月再度被捕入獄。其任內的其他醜聞，包括海軍陸戰隊士兵溺斃案的掩蓋疑雲等，也正同步接受調查，已有數十名前政府官員與相關人士遭到逮捕或起訴。

