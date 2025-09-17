前中國民運人士變共諜 唐元雋認罪最重判關5年

紐約南區聯邦檢察官辦公室16日宣布，中國前民運人士唐元雋（Yuanjun Tang）承認隱瞞並串謀非法充當中國代理人罪名，最重可能被判5年刑期，法庭將在2026年1月29日宣布量刑結果。（擷取自X平台）

2025/09/17 12:23

〔編譯盧永山／綜合報導〕紐約南區聯邦檢察官辦公室16日宣布，中國前民運人士唐元雋（Yuanjun Tang）承認密謀非法充當中國代理人罪名，最重可能被判5年監禁，法庭將在2026年1月29日宣布量刑結果。

現年68歲的唐元雋，原本在中國吉林省長春市擔任工人，因在「六四」期間組織遊行而被判刑20年，後於1997年獲釋。2002年他乘船偷渡台灣，此後輾轉前往美國獲得政治庇護，並歸化為美國公民。之後唐元雋一直住在紐約法拉盛，曾參與民運組織「民主中國陣線」和「中國民主黨」的領導工作，也曾是《北京之春》 雜誌專欄作家。

請繼續往下閱讀...

唐元雋承認犯有1項「共謀在未通知司法部長的情況下充當外國政府代理人罪」，根據聯邦法律，該罪名最高刑期可達5年。

法庭文件顯示，唐元雋至少從2018年起，就開始與中國國安部建立聯繫並接受其指示，直到2023年6月被捕。美國聯邦調查局（FBI）是從2023年7月對唐元雋展開調查。唐元雋被指控參與的間諜活動包括在美搜集中國民運或異議人士的個資，秘密紀錄及他們在美國境內參加活動的情況，還曾向中國國安部提供紐約移民律師的聯絡資料，以及在美國申請政治庇護的流程細節。

起訴書指出，唐元雋在美國境內為中國當局從事間諜活動後，會收取金錢報酬。在此期間，他至少3次前往澳門和中國與中國國安部情報人員會面，期間曾接受過測謊和問訊，還允許中國當局在他的手機內安裝間諜應用程式，並收下了1台用於通訊的筆記本電腦，以便隨時向中方傳送照片和重要資訊。

FBI探員在唐元雋的電子設備中查獲了中國國安部發來的具體指令，以及他為中國國安整理好準備發送的文件。調查發現，唐元雋不僅幫助中國當局收集情報，還幫助其滲透進了一個在加密通訊軟體中的聊天群組，而許多中國旅美民運人士都使用該軟體溝通民主議題，且表達對中國當局的批評。

FBI探員指出，唐元雋2018年尋求回中國探望家人的機會，之後有1名中國國安部情報官員與他接觸，2人開始往來，這名情報官員要他幫忙收集在美中國異議人士、民主活動和政治庇護流程等資訊，這樣他的家人就能在中國「平安無事」。唐元雋同意合作後，並開始從2018年至2023年6月擔任中國特務，完成中國國安部交辦的任務。上述中國情報官員還會支付報酬給唐元雋在中國的家人。

唐元雋2024年9月10日發表公開信，自稱是因父母臥病在床但返國探親無門，只好與中國國安部接觸，並坦承曾按指示收集訊息。他在信中並向「自認受我傷害」的民運同道們謝罪。

