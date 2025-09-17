川普爽翻！英國砸重本「國王級」排場迎接 1300兵、120馬超震撼

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞16日抵達英國，展開國是訪問，由代表英國國王查爾斯三世的胡德子爵（Viscount Henry Hood，右）親自接機。（路透）

2025/09/17 11:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕為迎接美國總統川普史無前例的第二次國是訪問，英國正準備鋪開一張極盡奢華的皇家紅地毯。根據《法新社》報導，從與國王查爾斯三世（King Charles III）共乘馬車，到盛大的閱兵與國宴，倫敦當局正以「記憶所及最大規模」的儀式排場，來款待這位熱愛王室、甚至曾自比為國王的美國領袖。

史上最高規格 投川普所好

英國官員坦言，此次為現年79歲的川普準備的軍禮歡迎儀式，規模甚至超越了2019年女王伊莉莎白二世接待他時的盛況。整個儀式將動員1300名官兵與120匹駿馬，並將首度安排英美兩國的F-35戰機，與皇家空軍「紅箭」表演隊一同聯合飛越溫莎城堡。英國此番操作，旨在迎合川普對浮華排場的迷戀，他今年才剛在社群媒體上以「國王萬歲！」自稱。

請繼續往下閱讀...

王室軟實力 盼打動善變總統

報導指出，這場外交豪賭的背後，是英國首相施凱爾（Keir Starmer）的深層盤算。他寄望透過這場王室軟實力的極致展演，能打動在關稅、烏克蘭與加薩等議題上極度善變的川普。已於16日晚間抵達倫敦的川普，似乎相當受用，他表示：「這裡有很多事情溫暖了我的心。」並稱現年76歲、正接受癌症治療的查爾斯國王為「我的朋友」。

然而，官方的盛情款待，與英國民間的普遍觀感形成強烈對比。民調顯示，川普在英國仍極不受歡迎。16日晚間，已有抗議者將川普與已故富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的影像，投射在溫莎城堡的外牆上。這場國是訪問，也籠罩在艾普斯坦醜聞的陰影之下，英國駐美大使才因此案下台，而川普本人亦被捲入其中，儘管他堅稱這是一場「騙局」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法