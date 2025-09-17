為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    英國6旬男遊泰買春點小姐「來4名跨性別」 拒付鐘點費慘遭爆砍

    一名英國籍65歲男子試圖點小姐服務，卻看到來了跨性別，因此拒絕支付鐘點費，不料卻遭4人持刀攻擊。（圖擷取自「เดอะพัทยานิวส์ Review」YouTube）

    一名英國籍65歲男子試圖點小姐服務，卻看到來了跨性別，因此拒絕支付鐘點費，不料卻遭4人持刀攻擊。（圖擷取自「เดอะพัทยานิวส์ Review」YouTube）

    2025/09/17 13:43

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國知名觀光城市芭達雅（Phatthaya）日前發生一起暴力事件，一名65歲英國籍男子到當地旅遊，卻在住宿公寓內與4名跨性別人士發生衝突，導致頭部與身體多處受傷，被緊急送醫。事後警方調查，發現原來是男子試圖點小姐服務，卻看到來了跨性別，因此拒絕支付鐘點費，不料卻遭4人持刀攻擊。

    綜合外媒報導，這起事件發生本月12日凌晨5點半左右，地點則是位在芭達雅一處公寓的20樓。受害者是來自英國籍的65歲男子柯克伍德（Duncan Hamish Kirkwood）向警方表示，他原先透過安排，希望有2名年輕女子來陪伴自己，未料到場的竟是4名跨性別人士，這讓他實在難以接受，並試圖讓這4人直接回去。

    然而這4人不但拒絕離開，還要求柯克伍德必須支付每人1萬泰銖（約新台幣1萬元），總共4萬泰銖（約新台幣4萬元），被他當場拒絕後，雙方為此爆發激烈爭執，4人還持刀攻擊自己的頭部，導致他滿臉鮮血。柯克伍德回憶，他奮力逃出房間，衝向大樓保全求助，救護人員獲報迅速趕到現場為他進行急救，所幸送醫後無生命危險。

    警方趕抵現場時，4名嫌犯早已逃之夭夭，經調查後確人4人全是跨性別人士。目前警方已調閱大樓內部的監視器影像，並認為這些影像將成為辨認和逮捕4名嫌犯的關鍵，目前已向交通部門發布警報，與相關部門分享嫌犯的特徵。

