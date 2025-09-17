情侶住深圳酒店遭偷拍！威脅發成人網站 羞辱「你女友床上好騷啊」

中國一對情侶日前入住深圳美豪酒店後，收到勒索簡訊。（擷取自《現代快報》）

2025/09/17 12:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名男大生自曝8月與女友入住深圳一家酒店，卻遭偷拍，被勒索人民幣3萬元（約新台幣13萬元），否則就將兩人性愛影片散布到成人網站；甚至每天接到偷拍者電話騷擾，「你女友床上的樣子真的好騷啊！」讓他每天活在崩潰邊緣。

綜合中媒報導，該名男大生留學日本，他在「小紅書」自述，與女友8月2日返回中國，入住美豪酒店深圳羅湖筍崗中心店，次日離開。9月初，他收到陌生簡訊，稱是專門為成人網站提供影片素材，要求與他協商處理。

起初男大生半信半疑，要求看影片，結果對方真的傳來他和女友的性愛影片，還羞辱他「你女友床上的樣子真的好騷啊」，甚至囂張反問「還要看不？或者你想去網站看看？你以為我在和你開玩笑？你在房間多久，我就拍了多久。」

男大生稱，對方威脅要求支付人民幣3萬元，否則就將影片上傳到成人網站。儘管男大生報警，但在他返回日本後，仍持續接到偷拍者的電話騷擾，「每天都在崩潰邊緣，有時候真的想去臥軌了」。

男大生泣訴，「沒想到回國（返回日本）還要面臨這種侵犯。被偷拍的羞辱感、被威脅的恐懼感，讓我們徹夜難眠」，又稱「如果連入住酒店都不安全，那麼誰還能安心休息？」

無獨有偶，日前中國某百萬網紅也自曝入住美豪麗致酒店佛山南海千燈湖店遭偷拍，同樣是收到自稱「給成人網站提供影片」的歹徒勒索，目前案件也在調查中。

