美國指控未履行禁毒義務 哥倫比亞總統斥為政治干涉

美國15日將哥倫比亞列為未能履行打擊毒品販運國際承諾的國家，對此哥倫比亞總統裴卓16日嚴厲批評美國做法。（美聯社）

2025/09/17 11:50

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國15日將哥倫比亞列為未能履行打擊毒品販運國際承諾的國家，並將打擊古柯鹼貿易缺乏進展歸咎於哥倫比亞政府。對此哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）16日嚴厲批評美國做法。

根據美聯社報導，裴卓16日在X上譴責，美國此做法是試圖「參與」哥倫比亞政治，並在哥倫比亞明年總統大選之際尋找1位「傀儡總統」。

裴卓表示，哥倫比亞人民會回應他們想要1位傀儡總統，還是1個自由主權的國家。裴卓還強調，他不會讓哥倫比亞「屈服」於美國的利益，也不會讓種植古柯的農民遭受「毒打」（beaten up）。

雖然美國認定哥倫比亞未能履行其在國際禁毒方面的義務，但川普政府當時仍發出制裁豁免令，避免觸發原本可能導致重大援助削減的制裁措施。

美國駐哥倫比亞大使館臨時代辦麥克納馬拉（John McNamara）16日也指出，領事服務、人道主義計畫和國防合作，不會因哥倫比亞被美國列為未履行國際禁毒義務國家而受到影響。

麥克納馬拉聲稱，美國將竭盡全力與哥倫比亞人民一同對抗毒品這一全球威脅。

值得注意的是，在美國與哥倫比亞產生摩擦之際，哥倫比亞古柯鹼產量正在激增。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室最新報告，過去10年哥倫比亞用於種植古柯的土地面積幾乎增加2倍，到2023年達到創紀錄的25萬3000千公頃。

