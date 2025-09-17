為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    諷刺！聯合國《民主的意義》登陸中國 網回「不被刪評才是民主」遭刪除

    聯合國在中國社群平台釋出《民主的意義》，引發諸多討論。（擷取自聯合國/Bilibili）

    聯合國在中國社群平台釋出《民主的意義》，引發諸多討論。（擷取自聯合國/Bilibili）

    2025/09/17 11:46

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國近日在中國社群平台釋出《民主的意義》影片，強調民主應保障人民權利與多元聲音，但影片留言區卻爆出相關評論遭刪除，引發輿論嘲諷與熱議。

    聯合國官方帳號昨（16日）透過中國社群平台「Bilibili」與「微博」發布影片《民主的意義》，強調民主的核心在於人民的力量，體現在公民的聲音、選擇與對社會發展的參與。影片指出，唯有在權利受到保障，尤其是弱勢群體的權利獲得保護時，民主才能真正繁榮。

    不過，中國網路反應卻意外引發爭議。旅義華裔作家李穎昨日在X帳號「李老師不是你老師」發文指出，聯合國影片《民主的意義》在Bilibili的留言區下方一度湧現大量支持民主的留言，但其中一則留言「民主的意義就是，你能對此視頻發表不同的觀點且不會被刪評」卻已遭刪除。

    事件曝光後引來網友熱議，不少人直呼諷刺，留言批評「刪除這條評論是讓大家看清，什麽是『中國特色社會主義民主』」、「徹底不裝了，只要不是小粉紅，就知道中共國不存在民主和法治」、「刪除這條評論就是變相承認中國就是個獨裁國家」。

    至於微博上的同則影片，顯示有8則評論、14次轉發與34個讚，但評論內容無法查看，僅標註「已過濾部分評論」，再度引發外界對審查制度的關注。

