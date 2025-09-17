巴西前總統波索納洛因政變被判27年 軟禁期間狂打嗝嘔吐送醫

波索納洛16日在家軟禁期間，突然發生劇烈打嗝症狀，導致他接近10秒無法呼吸，事後波索納洛被送醫治療，並住院觀察。（彭博）

2025/09/17 11:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）因政變被巴西最高法院判處27年3個月有期徒刑，目前正被軟禁在首都巴西利亞（Brasilia）住所中。不過波索納洛16日在家軟禁期間，突然發生劇烈打嗝症狀，導致他接近10秒無法呼吸，事後波索納洛被送醫治療，並住院觀察。

根據《法新社》報導，波索納洛曾於2018年大選前夕遭到嚴重刺傷，自此一直有各項健康問題纏身。波索納洛的兒子、參議員佛拉維奧·波索納洛在醫院向媒體說明父親病情，表示波索納洛在家軟禁期間，突然發生劇烈打嗝症狀，導致他接近10秒無法呼吸，後續還嚴重嘔吐。雖然送醫治療後已無大礙，但佛拉維奧表示，父親狀況雖穩定，但看起來不太好。波索納洛住院期間，病房外有獄警駐守。

波索納洛在2022年大選吞敗後發動政變，巴西最高法院5位法官組成的合議庭9月11日判處波索納洛27年3個月有期徒刑，這也是巴西歷史上首次有前總統因政變罪名遭定罪。

波索納洛14日曾赴醫院接受皮膚病變切除手術，將軀幹與右臂的8處皮膚病變部分切除。當時院方曾發表聲明指出，波索納洛被診斷出缺鐵性貧血，胸腔電腦斷層掃描顯示他近期曾有吸入性肺炎的跡象。

