常用衛生紙擦拭馬桶圈？ 日媒曝「反效果」：更難保持清潔

2025/09/17 12:11

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人習慣使用衛生紙或乾布擦拭馬桶座圈，認為這是方便又快速的清潔方式，但日媒近日提醒，這其實是清潔上的NG行為，可能對馬桶造成反效果。

根據日本網站《grape》報導，樹脂材質的馬桶座圈和蓋子其實非常脆弱，即使是看起來柔軟的乾燥衛生紙或抹布，也可能在表面留下細小刮痕。這些刮痕會使汙垢和菌類更容易附著，久而久之反而讓馬桶更難保持清潔。

報導指出，正確的清潔方式應該是使用柔軟、濕潤的布料，搭配溫和的清潔劑，並避免將清潔劑直接噴灑在馬桶座上。否則不僅會損傷表面塗層，還可能讓化學成分殘留，導致變色或劣化。

除了馬桶座圈的擦拭方式，也提醒民眾注意其他容易忽略的清潔盲點。例如，把可沖式濕紙巾直接丟入馬桶，或是長期在水箱內使用清潔劑藥錠，都可能引發馬桶堵塞或零件損壞等問題。

此外，馬桶地板的清潔也不可輕忽。有些人會習慣用吸塵器清理或從裡向外拖地，這些方式恐將汙垢帶入其他房間，反而使已清潔過的區域再次受污染。

報導最後建議，想要讓馬桶使用得更長久、環境更衛生，日常清潔應以「溫和但徹底」為原則，避免為了圖方便而損害設備壽命。透過正確觀念與習慣的養成，就能有效預防日後的維修與衛生問題。

