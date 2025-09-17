為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    常用衛生紙擦拭馬桶圈？ 日媒曝「反效果」：更難保持清潔

    許多人習慣使用衛生紙或乾布擦拭馬桶座圈，認為這是方便又快速的清潔方式，但日媒近日提醒，這其實是清潔上的NG行為。（資料照）

    許多人習慣使用衛生紙或乾布擦拭馬桶座圈，認為這是方便又快速的清潔方式，但日媒近日提醒，這其實是清潔上的NG行為。（資料照）

    2025/09/17 12:11

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人習慣使用衛生紙或乾布擦拭馬桶座圈，認為這是方便又快速的清潔方式，但日媒近日提醒，這其實是清潔上的NG行為，可能對馬桶造成反效果。

    根據日本網站《grape》報導，樹脂材質的馬桶座圈和蓋子其實非常脆弱，即使是看起來柔軟的乾燥衛生紙或抹布，也可能在表面留下細小刮痕。這些刮痕會使汙垢和菌類更容易附著，久而久之反而讓馬桶更難保持清潔。

    報導指出，正確的清潔方式應該是使用柔軟、濕潤的布料，搭配溫和的清潔劑，並避免將清潔劑直接噴灑在馬桶座上。否則不僅會損傷表面塗層，還可能讓化學成分殘留，導致變色或劣化。

    除了馬桶座圈的擦拭方式，也提醒民眾注意其他容易忽略的清潔盲點。例如，把可沖式濕紙巾直接丟入馬桶，或是長期在水箱內使用清潔劑藥錠，都可能引發馬桶堵塞或零件損壞等問題。

    此外，馬桶地板的清潔也不可輕忽。有些人會習慣用吸塵器清理或從裡向外拖地，這些方式恐將汙垢帶入其他房間，反而使已清潔過的區域再次受污染。

    報導最後建議，想要讓馬桶使用得更長久、環境更衛生，日常清潔應以「溫和但徹底」為原則，避免為了圖方便而損害設備壽命。透過正確觀念與習慣的養成，就能有效預防日後的維修與衛生問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播