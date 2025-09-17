受訪與澳洲記者爆衝突 川普怒威脅：我要告訴你們總理！

美國總統川普。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在白宮草坪接受媒體聯訪時，與來自澳洲國營媒體「澳洲廣播公司（ABC）」的記者發生激烈言語衝突。面對記者對其財產與公職間關係的尖銳提問，川普不僅否認涉及個人商業活動，還反嗆對方「正在傷害澳洲」、「我會把這件事告訴你們的總理」，場面一度火藥味十足。

根據《衛報》報導，美東當地時間週二（17日），當時川普正在白宮前接受訪問，澳洲ABC駐美編輯、同時為《Four Corners》記者的里昂斯（John Lyons）問道，川普自今年1月重返白宮以來，財富是否有明顯成長，並質疑總統是否應避免從事與總統職務相關的個人商業交易。

川普當場回應：「我不知道，我的孩子們現在管理公司業務。我過去的交易幾乎都早就完成了。」他強調自己「一生都在蓋大樓」，表示目前並無經手任何商業項目，甚至提到計劃在白宮內打造一座大型宴會廳。

然而，當記者追問總統是否適合在任內參與或受益於商業利益時，川普態度明顯轉為強硬。他先是反問里昂斯來自哪裡？對方回答來自ABC後，川普隨後語氣升高表示：「在我看來，你現在正在傷害澳洲。他們想要和我搞好關係，你這樣的提問只是破壞氣氛。」

川普甚至威脅道：「你們的總理很快要來見我，我會把這件事告訴他。你這樣讓大家起了個很糟的頭。你可以選擇用更好的語氣。」最後，川普語帶不悅地對里昂斯說了一句「安靜（Quiet）」。

根據報導，這次爭議發生的同時，川普也首次親口證實，將於下週在紐約舉行的聯合國大會期間，與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）進行首次正式會晤。這次會面原定於今年6月的G20加拿大峰會舉行，但當時因故取消。

澳洲總理辦公室尚未公布具體行程，但艾班尼斯日前表示，雙方會在紐約的高峰會場合碰面，「我們將在下週二晚間的川普總統招待會上見面，也會在年底前的幾場國際論壇再見面。」

