    首頁　>　國際

    日本經紀公司社長 多次猥褻未成年女偶像被捕

    日本經紀公司GO little by little的社長鳥丸寬士，涉嫌多次猥褻未成年女偶像被捕。（圖擷自GO little by little官網）

    2025/09/17 11:12

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本經紀公司「GO little by little」的39歲社長鳥丸寬士，涉嫌多次猥褻旗下未成年的女偶像，東京警視廳少年育成課今（17日）將其逮捕。

    綜合日媒報導，受害女偶像現年20歲，14歲時就成為該經紀公司的所屬藝人，15歲時鳥丸寬士突然邀她前來商談，但地點並未在公司辦公室而是一處出租設施，女偶像赴約後遭到鳥丸寬士上下其手。

    從那天開始，鳥丸寬士會以拍攝照片賣給粉絲為由，約她去出租地點或飯店房間，讓女偶像擺出各種不雅姿勢拍照，過程中還會趁機猥褻。

    從警方目前掌握到的線索來看，鳥丸寬士於2021年4月至2022年10月期間，對當時16、17歲的女偶像猥褻12次。受害者透露，以她的身分真的很難抵抗社長的狼爪，而且自己很喜歡當偶像．害怕說出去之後就無法繼續做下去，因此一直保持沉默。

    今年3月，受害者終於向警視廳舉報此事，當局目前依照違反《兒童福祉法》等罪嫌偵辦鳥丸寬士，不過，他供稱當時是認真地和女偶像交往，並未承認犯行。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

