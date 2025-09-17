日本經紀公司社長 多次猥褻未成年女偶像被捕

日本經紀公司GO little by little的社長鳥丸寬士，涉嫌多次猥褻未成年女偶像被捕。（圖擷自GO little by little官網）

〔即時新聞／綜合報導〕日本經紀公司「GO little by little」的39歲社長鳥丸寬士，涉嫌多次猥褻旗下未成年的女偶像，東京警視廳少年育成課今（17日）將其逮捕。

綜合日媒報導，受害女偶像現年20歲，14歲時就成為該經紀公司的所屬藝人，15歲時鳥丸寬士突然邀她前來商談，但地點並未在公司辦公室而是一處出租設施，女偶像赴約後遭到鳥丸寬士上下其手。

從那天開始，鳥丸寬士會以拍攝照片賣給粉絲為由，約她去出租地點或飯店房間，讓女偶像擺出各種不雅姿勢拍照，過程中還會趁機猥褻。

從警方目前掌握到的線索來看，鳥丸寬士於2021年4月至2022年10月期間，對當時16、17歲的女偶像猥褻12次。受害者透露，以她的身分真的很難抵抗社長的狼爪，而且自己很喜歡當偶像．害怕說出去之後就無法繼續做下去，因此一直保持沉默。

今年3月，受害者終於向警視廳舉報此事，當局目前依照違反《兒童福祉法》等罪嫌偵辦鳥丸寬士，不過，他供稱當時是認真地和女偶像交往，並未承認犯行。

