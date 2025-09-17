王毅急赴交涉失敗！ 波蘭拒重啟邊境 中國250億歐元貿易大動脈斷流

中國外長王毅（右）9月15日在華沙總統府與波蘭總統納夫羅茨基（左）握手會面。隔日王毅與波蘭外長西科爾斯基進行3小時交涉，試圖說服波蘭重開與白俄羅斯邊境，但未獲成功。（法新社）

2025/09/17 10:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕波蘭政府上週宣布全面關閉與白俄羅斯的所有邊境通道，原因是俄羅斯與白俄羅斯聯合軍演「西方-2025」及相關安全考量。據白俄羅斯媒體《NEXTA》報導，中國外長王毅向波蘭外長西科爾斯基進行了3小時交涉，但波蘭仍以安全等原因，拒絕重新開放與白俄的邊境口岸。

波蘭外交部發言人烏爾班斯基表示，這項關閉決定是針對「俄國與白俄的破壞性行動」，並稱儘管代價高昂但屬必要措施。根據波蘭國家廣播公司報導，波蘭與白俄羅斯的邊境口岸是「中國對歐盟出口的重要通道」，每年通過的貨物價值約250億歐元（約合8897億新台幣）。

請繼續往下閱讀...

據統計，90%的中歐鐵路貨運都必須經過波蘭。運輸市場分析公司Upfly數據顯示，2024年中歐鐵路貨運量增長了10.6%，貨運價值較2023年增長了近85%。

貨運量成長主要受到Temu、Shein等中國電商平台在歐洲市場銷量增加所推動。物流公司Last Mile Exports執行長羅日基指出，「如果中歐鐵路受到阻斷，部分包裹將不得不走海運；約30%將不得不走空運，此舉將會衝擊成本、營運品質。」

波蘭關閉的邊境通道包括三個鐵路貨運口岸，以及汽車和卡車通行點。三個鐵路邊境口岸分別是：Kuźnica Białostocka-Grodno、Siemianówka-Svislach和Terespol-Brest。

波蘭關閉邊境係回應俄羅斯與白俄羅斯聯合軍演。中國外交部發言人林劍在記者會上被問及此事，顯示中方對這項影響中歐貿易路線的決定表達關切

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法