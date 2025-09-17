為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    215年來首見！ 墨西哥女總統成獨立慶典首位女性主持人

    墨西哥總統薛恩鮑姆近日成為215年來首位主持墨西哥獨立慶典的女性領導人。圖為薛恩鮑姆16日參與墨西哥獨立日的傳統閱兵式。（美聯社）

    2025/09/17 11:27

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕墨西哥女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）近日成為215年來首位主持墨西哥獨立慶典的女性領導人。她15日主持「grito」傳統儀式，並在隔（16）日墨西哥獨立日閱兵式上強調立場，稱不接受外國干涉。

    根據美聯社報導，墨西哥獨立慶典包括15日的「grito」儀式和16日的正式紀念日。薛恩鮑姆15日晚上於墨西哥首都墨西哥城國家宮的陽台上主持「grito」傳統儀式。

    雖獨立日正式慶祝日期為9月16日，但「grito」儀式於前一天晚上舉行的傳統已有超過1世紀的歷史。在「grito」儀式中墨西哥總統會敲響鐘聲，以紀念1810年至1821年為爭取脫離西班牙而戰時所發出的號召。

    薛恩鮑姆16日在獨立日的傳統閱兵式上表示，沒有任何外國勢力能替墨西哥做決定。她在對內閣和數千名士兵演講時指出，任何干涉都不可能發生在墨西哥國土上。

    值得注意的是，薛恩鮑姆此番言論正值川普政府要求墨西哥加強打擊販毒集團和加強邊境安全之際。川普政府甚至提出派遣美軍到墨西哥打擊販毒集團，其中一些集團已被美國宣佈為恐怖組織，但薛恩鮑姆一再拒絕。

