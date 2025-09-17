為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    耶魯大學報告揭露 俄設逾200座營隊「洗腦」烏克蘭兒童

    圖為被送往俄羅斯軍事化營隊的烏克蘭兒童（圖中人物臉部經模糊化處理）。（擷取自Telegram）

    圖為被送往俄羅斯軍事化營隊的烏克蘭兒童（圖中人物臉部經模糊化處理）。（擷取自Telegram）

    2025/09/17 10:09

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭的侵略，已從實體戰場，延伸至一場針對兒童的系統性改造戰爭。根據《衛報》報導，美國耶魯大學公共衛生學院一份最新的調查報告揭露，俄羅斯正在其境內與烏克蘭佔領區，運作一個由超過200個營地組成的龐大網絡，對擄來的烏克蘭兒童進行強迫的「再教育」、俄羅斯化與軍事化。

    這份名為《烏克蘭的失竊兒童》的報告指出，自2022年全面入侵以來，大量烏克蘭兒童被送往這些設施，被迫接受愛國主義思想灌輸與軍事訓練。報告發現，至少有130個營地涉及再教育，向兒童灌輸親俄的歷史敘事；更有至少39個設施，直接對年僅8歲的兒童，進行武器操作、手榴彈投擲競賽與戰術醫療等軍事化課程，甚至教授如何為俄軍組裝無人機。

    耶魯大學人道主義研究實驗室主任納雷蒙（Nathaniel Raymond）形容：「這是一條將烏克蘭兒童進行再教育、洗腦，並轉變為士兵的管道。」研究團隊透過交叉比對俄羅斯官方出版物等公開來源資料與高解析度衛星影像，證實了這些營地的存在與擴建跡象。報告指出，至少有一半的地點，是由俄羅斯政府直接運營。

    構成戰爭罪 烏克蘭籲採取行動

    此一系統性的兒童改造計畫，已明顯違反《日內瓦公約》與《聯合國兒童權利公約》。這份報告，也為國際刑事法院（ICC）在2023年以涉嫌非法綁架、轉移烏克蘭兒童等戰爭罪行，對俄國總統普廷發布逮捕令的指控，提供了更具規模的佐證。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，耶魯的報告提供了「無可辯駁的證據」，並要求國際社會必須「採取行動」。

