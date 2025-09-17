為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    上海女遠嫁台灣吐槽2事難融入 微博網友罵聲一片「活該」

    中配拍影片吐槽遠嫁台灣的生活落差，直呼以為嫁給愛情，卻被現實狠狠上了一課。（本報合成，擷取自微博）

    中配拍影片吐槽遠嫁台灣的生活落差，直呼以為嫁給愛情，卻被現實狠狠上了一課。（本報合成，擷取自微博）

    2025/09/17 10:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名來自中國上海的女子遠嫁台灣後，近日在社群平台上吐槽生活落差，坦言「以為嫁給愛情就能擁有童話結局，卻被現實狠狠上了一課」，並點出群居生活與生育自由是她最難適應的兩大問題。影片曝光後，不少中國網友對她的言論並不認同，甚至出現「活該」等批評聲浪。

    中國社群平台「微博」近日流傳一段影片，一名中國女子表示，自己原本是上海的獨生子女，卻要和丈夫的十人大家庭同住，「我一看都傻眼了，多子女家庭就是要忍受在高房價的壓力上，必須得群居生活」這令她感到衝擊，「魔都的精緻感都不見了」，連原本習慣的高跟鞋、漂亮打扮都不得不放棄。

    另一方面，她認為在台灣「沒有生育自由」，即便生二胎，從產檢到坐月子，產假都比上海還少，還必須邊工作邊照顧孩子。她抱怨道，「孩子發燒到39度，我一夜沒睡，隔天還要正常上班」，形容自己像「奶媽牛馬」，生活比單身時更辛苦，直呼「多麼痛的領悟啊」，甚至有種「回不去的上海，融不入的台灣」的感覺。

    她也說，朋友們在群組裡分享迪士尼煙火、外灘夜景時，她卻只能在台灣看夜市和議員爭吵的新聞，然後哄睡哭鬧的孩子。雖有人勸她帶孩子回上海，但因孩子的出生證明、疫苗都在台灣，搬回去並不方便。最後她奉勸女性「不要為了遠嫁而放棄自己的主場」。

    然而，影片在微博引發爭議，多數中國網友並未同情，反而留言批評「活該」、「去了就別回來，老老實實在那待著吧，別回來禍害中國老實人了」、「這種人嫁哪裡都是一個樣」、「沒在上海扎根，就跑台灣扎根」。

