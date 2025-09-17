為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    退休悲歌！專家警告「為錢做到老」是豪賭 恐人財兩失

    「活到老，做到老」正成為許多美國上班族的現實寫照。圖為美國年長者仍在工廠從事勞動工作的畫面。（法新社資料照）

    「活到老，做到老」正成為許多美國上班族的現實寫照。圖為美國年長者仍在工廠從事勞動工作的畫面。（法新社資料照）

    2025/09/17 10:07

    〔編譯陳成良／綜合報導〕想像一下，你今年65歲，辛苦了一輩子，但看著銀行裡的存款，卻沒有足夠的信心能安然退休。於是你告訴自己：「沒關係，我身體還硬朗，再多做5年，多存點錢，到時候就能無憂無慮了。」這個看似理性的盤算，正成為無數美國上班族的真實寫照，但經濟學家們卻發出嚴厲警告：這是一場可能讓你失去一切的「高風險豪賭」。

    根據美國財經媒體CNBC的分析，在儲蓄不足、通膨壓力與社會福利不確定性等多重打擊下，準時退休，對許多美國人而言已成遙不可及的夢想。唯一的選項，似乎只剩下繼續工作。他們寄望於在60歲、甚至70歲後，仍能保持健康，繼續在職場上賺取收入，以彌補過去數十年來的財務缺口。

    經濟學家警告：豪賭未來的健康

    然而，經濟學家對此趨勢提出了嚴峻的警告。他們指出，這種策略的最大謬誤，在於它將所有賭注，都壓在了個人未來不可預測的健康狀況，以及持續穩定的就業市場之上。這份計畫忽略了最殘酷的現實：一旦健康在中途亮起紅燈，或因年齡而在職場上遭到淘汰，不僅預期的收入將化為泡影，更可能因為錯過了建立新生活圈的黃金時期，而陷入財務與精神的雙重困境。

    失去的黃金歲月：被犧牲的非財務資本

    報導引述專家看法分析，過度專注於延長工作以累積金錢，往往會讓人們犧牲了更寶貴的「非財務資本」。許多人在屆齡退休時，才驚覺自己除了工作之外，一無所有：沒有足以寄託的愛好、沒有緊密的人際網絡、更沒有探索第二人生的目標。這種為了財務安全而犧牲當下的策略，最終可能換來的，是一個雖然金錢無虞，但卻孤獨、空虛且失去意義的晚年。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播