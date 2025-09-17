退休悲歌！專家警告「為錢做到老」是豪賭 恐人財兩失

「活到老，做到老」正成為許多美國上班族的現實寫照。圖為美國年長者仍在工廠從事勞動工作的畫面。（法新社資料照）

2025/09/17 10:07

〔編譯陳成良／綜合報導〕想像一下，你今年65歲，辛苦了一輩子，但看著銀行裡的存款，卻沒有足夠的信心能安然退休。於是你告訴自己：「沒關係，我身體還硬朗，再多做5年，多存點錢，到時候就能無憂無慮了。」這個看似理性的盤算，正成為無數美國上班族的真實寫照，但經濟學家們卻發出嚴厲警告：這是一場可能讓你失去一切的「高風險豪賭」。

根據美國財經媒體CNBC的分析，在儲蓄不足、通膨壓力與社會福利不確定性等多重打擊下，準時退休，對許多美國人而言已成遙不可及的夢想。唯一的選項，似乎只剩下繼續工作。他們寄望於在60歲、甚至70歲後，仍能保持健康，繼續在職場上賺取收入，以彌補過去數十年來的財務缺口。

經濟學家警告：豪賭未來的健康

然而，經濟學家對此趨勢提出了嚴峻的警告。他們指出，這種策略的最大謬誤，在於它將所有賭注，都壓在了個人未來不可預測的健康狀況，以及持續穩定的就業市場之上。這份計畫忽略了最殘酷的現實：一旦健康在中途亮起紅燈，或因年齡而在職場上遭到淘汰，不僅預期的收入將化為泡影，更可能因為錯過了建立新生活圈的黃金時期，而陷入財務與精神的雙重困境。

失去的黃金歲月：被犧牲的非財務資本

報導引述專家看法分析，過度專注於延長工作以累積金錢，往往會讓人們犧牲了更寶貴的「非財務資本」。許多人在屆齡退休時，才驚覺自己除了工作之外，一無所有：沒有足以寄託的愛好、沒有緊密的人際網絡、更沒有探索第二人生的目標。這種為了財務安全而犧牲當下的策略，最終可能換來的，是一個雖然金錢無虞，但卻孤獨、空虛且失去意義的晚年。

