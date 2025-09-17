為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    以軍對加薩市發動地面攻勢 促使數萬巴勒斯坦人逃離

    以色列16日對加薩市發動攻勢，促使數萬名巴勒斯坦人逃離。（美聯社）

    以色列16日對加薩市發動攻勢，促使數萬名巴勒斯坦人逃離。（美聯社）

    2025/09/17 10:21

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列16日對加薩市發動攻勢，促使數萬名巴勒斯坦人乘坐裝滿床墊和其他物品的車輛逃離。

    根據美聯社報導，1名根據軍事準則匿名的以色列軍方官員表示，針對加薩市行動的「主要階段」已經開始，部隊已開始調動。

    該官員指出，以色列軍方認為加薩市仍有2000至3000名哈瑪斯武裝分子，以及該組織使用的隧道。

    以色列軍方尚未公佈此次旨在摧毀該哈瑪斯戰鬥能力的攻勢的具體時間表，但以色列媒體暗示，這可能需要數月時間。

    為避免受到以軍攻勢波及，數萬名巴勒斯坦人逃離加薩市。39歲的扎伊達（Ismail Zaydah）聲稱，他從加薩市謝赫·拉德萬（Sheikh Radwan）街區的家中，逃到沿海公路附近1個地區。

    扎伊達說，加薩市許多家庭正在挨餓，但載他們向南前往以色列指定的人道主義區的卡車收費約為1000美元（約台幣3萬元）。

    扎伊達補充，一些無處可去的人，只能在加薩市西部搭起帳篷，睡在人類排泄物中。

    在以色列為進攻行動發出撤離警告之前，估計有100萬巴勒斯坦人生活在加薩市。以色列軍方估計，已有35萬人離開了該市。

    聯合國16日估計，過去1個月內已有超過22萬巴勒斯坦人逃離加薩北部，但仍有數十萬人留在原地。

    另外據加薩衛生部稱，以色列攻勢至今已造成超過6萬4900名巴勒斯坦人死亡。但衛生部並未透露，其中有多少人是戰鬥人員。

    以色列16日對加薩市發動攻勢，促使數萬名巴勒斯坦人逃離。（法新社）

    以色列16日對加薩市發動攻勢，促使數萬名巴勒斯坦人逃離。（法新社）

