2公尺鐵條插入！公車司機被「釘」駕駛座上仍冷靜停車 網讚超敬業

鐵條從擋風玻璃破窗插入，並直接插中65歲羅姓司機的胸口，他雖無法動彈仍立刻冷靜將公車停靠到路邊化險為夷，讓網友大讚他冷靜又敬業。（圖擷自threads）

2025/09/17 10:01

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕香港青朗公路15日發生一起驚險意外，一名公車司機在駕車途中，一根長約2公尺的鐵條突從前方擋風玻璃破窗插入，並直接插中65歲羅姓司機的胸口，他雖無法動彈仍立刻冷靜將公車停靠到路邊，相關畫面曝光，引發外界熱議，由於公車司機將原本可能釀成大禍的意外化險為夷，讓網友大讚他冷靜又敬業。

綜合媒體報導，羅姓司機15日傍晚駕駛967號城巴，在行經青朗公路附近時，前方突有一根2公尺的鐵條穿透擋風玻璃，並直接插在他的胸前，位置在左胸口肋骨附近，讓他就像被「釘」在駕駛座上。

雖然狀況十分驚險，但羅姓司機第一時間放慢車速，將車輛緩慢停靠路邊，並高呼「有無人可以幫下我」，車上乘客也協助報案。雖然羅姓司機當下無法動彈，但也未被鐵條貫穿，在緊急送醫救治後已無大礙，目前仍在醫院觀察中。對於他在危急關頭展現敬業精神，城巴公司也對他深表敬佩。

根據警方調查，鐵條疑似為一輛貨車所掉落，在擊中一輛轎車後被彈飛，才插進巴士擋風玻璃，導致羅姓司機受傷。涉案的43歲曾姓貨車駕駛後續已被逮捕，至於詳細的案情仍有待調查釐清。

有目擊民眾也將畫面PO網，引發外界熱議，網友紛紛表示「祝他早日康復」、「希望司機沒事」、「看新聞司機好像沒大礙，好人有好報」、「大難不死必有後福」，也有網友指出，「高速公路時常有垃圾，之前也遇過貨車有大塊紙皮掉落，真的好恐怖」。

