    國際

    以空襲葉門荷台達港 同日數百人悼念31名遇難記者

    以色列16日對葉門荷台達港發動空襲。此次襲擊發生之際，數百人參加亡於以色列10日襲擊的31名葉門記者葬禮。（美聯社）

    以色列16日對葉門荷台達港發動空襲。此次襲擊發生之際，數百人參加亡於以色列10日襲擊的31名葉門記者葬禮。（美聯社）

    2025/09/17 09:35

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列16日對葉門荷台達港（Hodeidah）發動空襲，對此青年運動啟動防空系統應對攻勢。值得注意的是，同日有數百人參加31名葉門記者的葬禮。

    根據美聯社報導，以軍稱對青年運動在荷台達港使用的軍事基礎設施發動攻擊，並強調

    荷台達港被青年運動用來轉運伊朗提供的武器，以對以色列及其盟友發動攻擊。

    青年運動發言人薩里（Yayha Saree）在X上表示，防空系統正對抗進行侵略的以色列飛機。

    薩里指出，防空系統給以色列飛機造成極大混亂，迫使一些作戰編隊在發動襲擊前離開葉門領空。

    此次襲擊發生之際，數百人參加31名葉門記者的葬禮。這些記者在以色列10日針對葉門首都沙那青年運動的空襲中喪生。

    青年運動控制的Al-Masirah電視台16日播出葬禮現場，畫面顯示數十人在清真寺內，儀仗隊站在棺木旁守衛。

    參加葬禮的拉格（Khaled Rageh）和馬利（Ahmed Malhy）說，出席人數低於預期，可能是因為16日上午發生大雨，導致一些人無法參加。

    據葉門衛生部表示，10日的襲擊導致包括記者在內的數十人喪生。遭襲擊地點包括沙那的居民區、1座軍事總部和1個加油站。

    圖
    圖
    熱門推播