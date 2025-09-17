為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    曾任檢察官！南韓國民力量前黨鞭權性東涉貪被捕

    首爾中央地方法院16日針對南韓最大在野黨國民力量前黨鞭、國會議員權性東簽發逮捕令。（歐新社資料照）

    首爾中央地方法院16日針對南韓最大在野黨國民力量前黨鞭、國會議員權性東簽發逮捕令。（歐新社資料照）

    2025/09/17 10:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕首爾中央地方法院16日針對南韓最大在野黨「國民力量」前黨鞭、國會議員權性東簽發逮捕令。權性東涉嫌收受「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）提供的非法政治資金，違反南韓《政治資金法》。

    《韓聯社》報導，權性東成為南韓第22屆國會啟動以來首名被批捕的議員，也是南韓引進獨立檢察官制度以來首名被捕的現任議員。在南韓，現任議員享有拘捕豁免權。

    負責調查前總統尹錫悅夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）上月28日以涉嫌違反《政治資金法》為由，提請法院批捕權性東。據悉，獨檢組在法庭上提出統一教高層尹某手機中的照片和紙條，以及尹某與權性東的訊息記錄等證據。儘管權性東否認所有指控，但法院因有滅證之虞簽發了逮捕令。

    《韓聯社》預測，獨檢組將擴大調查權性東與統一教之間是否存在更多「政教勾結」情況。批捕審查結果出爐後，權性東方面在社群媒體發文抨擊，李在明政府和執政黨「共同民主黨」的政治打壓正式開始，獨檢組捏造事實、弄虛作假，他將證明自己清白無罪。

    權性東涉嫌於2022年1月接受統一教高層有關支援教團活動的請托，作為回報，該教高層尹某提供1億韓元（約新台幣217萬元）賄賂；隨後在第20屆大選中，尹某動員大批教徒支援時任國民力量黨籍總統候選人尹錫悅。

    權性東還被懷疑於2022年2月至3月自統一教總裁韓鶴子方面領取裝有現金的購物袋，並提前向統一教透露警方偵辦韓鶴子跨境賭博案的調查資訊等。

    公開資料顯示，現年65歲的權性東畢業於南韓中央大學法學院，曾任檢察官；後於2009年當選國會議員，先後出任國民力量黨鞭、院內代表等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播