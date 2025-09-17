曾任檢察官！南韓國民力量前黨鞭權性東涉貪被捕

首爾中央地方法院16日針對南韓最大在野黨國民力量前黨鞭、國會議員權性東簽發逮捕令。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕首爾中央地方法院16日針對南韓最大在野黨「國民力量」前黨鞭、國會議員權性東簽發逮捕令。權性東涉嫌收受「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）提供的非法政治資金，違反南韓《政治資金法》。

《韓聯社》報導，權性東成為南韓第22屆國會啟動以來首名被批捕的議員，也是南韓引進獨立檢察官制度以來首名被捕的現任議員。在南韓，現任議員享有拘捕豁免權。

負責調查前總統尹錫悅夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）上月28日以涉嫌違反《政治資金法》為由，提請法院批捕權性東。據悉，獨檢組在法庭上提出統一教高層尹某手機中的照片和紙條，以及尹某與權性東的訊息記錄等證據。儘管權性東否認所有指控，但法院因有滅證之虞簽發了逮捕令。

《韓聯社》預測，獨檢組將擴大調查權性東與統一教之間是否存在更多「政教勾結」情況。批捕審查結果出爐後，權性東方面在社群媒體發文抨擊，李在明政府和執政黨「共同民主黨」的政治打壓正式開始，獨檢組捏造事實、弄虛作假，他將證明自己清白無罪。

權性東涉嫌於2022年1月接受統一教高層有關支援教團活動的請托，作為回報，該教高層尹某提供1億韓元（約新台幣217萬元）賄賂；隨後在第20屆大選中，尹某動員大批教徒支援時任國民力量黨籍總統候選人尹錫悅。

權性東還被懷疑於2022年2月至3月自統一教總裁韓鶴子方面領取裝有現金的購物袋，並提前向統一教透露警方偵辦韓鶴子跨境賭博案的調查資訊等。

公開資料顯示，現年65歲的權性東畢業於南韓中央大學法學院，曾任檢察官；後於2009年當選國會議員，先後出任國民力量黨鞭、院內代表等。

