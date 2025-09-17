為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國溫莎城堡被惡搞投影 川普與淫魔艾普斯坦合照登上外牆

    川普與已故淫魔富豪艾普斯坦的合影被投影至溫莎城堡塔樓的外牆上。（路透）

    川普與已故淫魔富豪艾普斯坦的合影被投影至溫莎城堡塔樓的外牆上。（路透）

    2025/09/17 08:55

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）16日晚間抵達英國進行國是訪問，而在16日稍早，溫莎城堡（Windsor Castle）附近已開始聚集「反川」示威群眾，甚至有人將川普與已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的合照投影至溫莎城堡一座塔樓的外牆上，有4人因此被警方逮捕。

    綜合外媒報導，「反川」示威群眾16日在溫莎城堡附近將川普以及艾普斯坦的照片投射在塔樓外牆上，其中也包括兩人過去的合照、川普過去寫給艾普斯坦的生日賀卡內容，以及艾普斯坦事件的受害者照片，藉此抗議川普來訪。

    英國警方透過聲明表示，溫莎城堡在發生「未經授權的投影」事件後，有4人因涉嫌惡意通訊行為而被捕。英國警方也強調，這是一場「公開鬧劇」，警方對於溫莎城堡周邊任何未經授權的活動都極為注意，目前正針對此事件進行調查。

    川普17日將在溫莎城堡（Windsor Castle）與英國國王查爾斯三世（King Charles）和王后卡蜜拉（Queen Camilla）會談。川普18日則是要和英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面，兩人計劃舉行聯合記者會。而此次出訪，也讓川普成為首位受英國兩度邀請參加國宴的美國總統。

    川普寄給艾普斯坦的生日賀卡內容也被投影。（路透）

    川普寄給艾普斯坦的生日賀卡內容也被投影。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播