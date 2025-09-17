美逮捕南韓公民事件 南韓外長：美不再與盟友保持良好合作

南韓外交部長趙顯16日接受國會質詢時表示，美國已不再是與盟友保持良好合作的國家。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕南韓外交部長趙顯16日接受國會外交、統一與安全事務委員會質詢時，針對南韓公民遭美方突襲逮捕事件稱，「近期切身感受到，美國已不再是以前那個與盟友和友邦保持良好合作的國家」。

《韓聯社》報導，趙顯16日就未將美韓領袖會談結果彙整為書面文件一事稱，當時存在可能對南韓經濟產生較大影響的內容，為維護國家利益，「與其立即敲定協議文本，不如繼續推動後續協商，現在也依然如此」。

他補充，美方也同意在不完全列出所有細節的情況下，先達成整體協議，再繼續推動後續協商。

對於關稅後續談判進展不順的問題，趙顯坦言，這是由於南韓政府難以接受美方提出的方案。「我們將協商重點放在雙贏方案上，即便需要一些時間，也會盡最大努力維護國家利益、妥善處理韓美關係」。

美國移民暨海關執法局（ICE）本月4日突襲南韓現代汽車（Hyundai Motor）、LG新能源（LG Energy Solution）位於喬治亞州的合資電動車電池工廠，逮捕約475人，其中多數為南韓公民。

此外，針對中國國家主席習近平下月是否訪韓出席亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議的提問，趙顯表示，「我們雖不清楚中方內部是否最終確定此事，但據了解，中方已基本確認習近平訪韓安排」。

趙顯將於17日、18日訪問中國北京，與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅舉行會談。

