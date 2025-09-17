美國檢方以謀殺罪起訴槍殺柯克兇嫌 將求處死刑

猶他郡檢察官葛瑞16日宣布，以加重謀殺罪等7項罪名起訴羅賓森，表示他將對羅賓森求處死刑。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國保守派領袖柯克（Charlie Kirk）10日在猶他州猶他谷大學演講時遭槍擊身亡，涉案凶嫌為猶他州的22歲青年羅賓森（Tyler Robinson）。美國猶他州檢方16日宣布，以加重謀殺罪等7項罪名起訴羅賓森（Tyler Robinson）。猶他郡檢察官葛瑞（Jeff Gray）表示，他將對羅賓森求處死刑。

綜合外媒報導，猶他郡檢察官葛瑞12日在記者會中表示，在閱覽執法人員迄今為止蒐集的證據之後，正式以7項罪名起訴22歲的羅賓森．首先是加重謀殺罪，若定罪可判處死刑，犯嫌在蓄意或了解狀況下造成柯克死亡，同時使其他人深陷危險。此外，羅賓森還面臨2項妨害司法罪、重罪槍擊致人重傷罪、2項干擾證人罪，以及在兒童面前實施暴力犯罪。

葛瑞提到，他將提出一份尋求將羅賓森判處死刑的意向書，他對於這個決定極為謹慎，這是他以地方檢察官身分，根據現有證據、案情及犯罪性質，獨立做出的決定。

羅賓森16日透過視訊首次出庭，容貌憔悴，法官宣讀指控並告知他可能面臨死刑時面無表情，羅賓森只在被要求報出姓名時開口說話，全程不發一語。猶他州第四地區法院法官葛拉夫（Tony Graf）告知了他所受的指控，並指定了一名律師為其辯護，下次開庭時間訂於9月29日。

羅賓森16日透過視訊出庭，容貌憔悴。（法新社）

