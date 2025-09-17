為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美保守派網紅柯克命案　檢方以謀殺罪起訴犯嫌

    2025/09/17 04:30

    〔中央社〕美國猶他州檢方今天宣布，正式以謀殺等罪名起訴涉嫌槍殺知名美國保守派網紅柯克（Charlie Kirk）的犯嫌羅賓森（Tyler Robinson）。

    法新社報導，猶他郡檢察官葛瑞（Jeff Gray）在記者會中表示：「我閱覽執法人員迄今為止蒐集的證據後，正式以下列罪名起訴22歲的羅賓森。」

    葛瑞說道：「第一項罪名是加重謀殺罪，若定罪可判處死刑，犯嫌在蓄意或了解狀況下造成柯克死亡，同時使其他人深陷危險。」

    羅賓森還面臨妨害司法和串供等其他6項指控；據說羅賓森涉嫌使他的同居人保持緘默。

    多家美國媒體日前披露，羅賓森與一名跨性別者有戀愛關係，此消息引發右派人士震怒。

    葛瑞也說：「我將提出一份尋求將他判處死刑的意向書。我對這個決定極為謹慎，這是我以地方檢察官身分，根據現有證據、案情及犯罪性質，獨立做出的決定。」

    柯克10日在猶他州一所大學校園演講活動中遭槍擊身亡，享年31歲。他是極具影響力的保守派青年政治團體「美國轉捩點」（Turning Point USA）創辦人。

    猶他州當地及聯邦執法部門隨即對嫌犯展開嚴密追捕；羅賓森經過33小時追捕後於12日落網。

    美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）15日矢言稱川普政府會瓦解一個他所稱、與柯克遇刺案有關的「龐大國內恐怖活動」。

    米勒和美國副總統范斯（JD Vance）都聲稱有一個左翼極端主義運動正在崛起，並表示政府現在將以此為目標。

    米勒說道：「我們將動用司法部、國土安全部及整個政府的所有資源，來識別、干擾、瓦解和摧毀這些網絡，為了美國人民，讓美國再次安全。」

    這些言論是在柯克遇刺案所有細節尚未完全明朗前所發表，已引發一些川普的批評者擔心這類行動可能會被用來鎮壓異議。（編譯：洪(啟)原）1140917

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播