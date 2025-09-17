為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    印航空難唯一倖存者迄今不敢搭飛機！ 家屬：恐永遠無法回英國

    印航空難唯一倖存者拉梅什，至今仍在印度接受康復治療。（美聯社）

    印航空難唯一倖存者拉梅什，至今仍在印度接受康復治療。（美聯社）

    2025/09/17 00:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner），6月12日發生嚴重空難，造成機上241人罹難，僅1名印度裔英國籍男性乘客奇蹟生還。如今3個多月過去，該名倖存者的家屬透露，那場悲劇給他造成巨大創傷，至今仍不敢搭飛機，恐怕「永遠無法回到英國」。

    綜合外媒報導，印航空難震驚國際，當時坐在失事班機11A位置的40歲男子拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh），成了這場噩耗的唯一倖存者，不過墜機仍造成他胸部、眼部、足部受傷，至今還在接受康復治療。

    拉梅什在英國的妻子和4歲兒子6月得知消息後，火速飛往印度陪伴他進行治療，目前已經返回英國，拉梅什則繼續留在印度老家靜養。其家屬表示，拉梅什受到極大的精神創傷，和他搭乘同班機的弟弟也在那次空難中喪生，這讓拉梅什無法接受。

    拉梅什的家屬還說，他到現在還是害怕再次坐上飛機，「我們認為他會繼續留在印度，甚至可能永遠不會回到英國……」

