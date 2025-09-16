前中共中宣部副部長張建春受賄2.3億 被判14年徒刑

前中共中央宣傳部副部長張建春，被控利用職務之便非法收受財物共計5506萬餘人民幣（約2.3億台幣），被判處14年有期徒刑。（取自微博）

2025/09/16 23:47

〔國際新聞中心／綜合報導〕前中共中央宣傳部副部長張建春，被控在2004年至2024年間，利用職務之便非法收受財物共計5506萬餘人民幣（約2.3億台幣），16日因受賄罪被判處14年有期徒刑，並處罰金400萬人民幣。

新華社報導，河北省廊坊市中級人民法院16日一審公開宣判，對張建春以受賄罪判處有期徒刑14年，對其受賄所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

據報導，張建春在2004年至2024年間，利用擔任中共中央組織部、北京市委組織部、中央宣傳部等多個職務上的便利，以及職權、地位形成的條件，為有關單位和個人在項目推進、業務承攬、工作安排、職務調整等事項上提供協助，直接或透過他人非法收受有關單位和個人給予的財物，共計價值5506萬餘人民幣。

法院認為，張建春的行為構成受賄罪，應依法懲處，但由於張建春到案後如實供述罪行，積極退贓，依法對其從輕處罰。

廊坊市中級人民法院今年6月27日公開審理本案，張建春進行最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。

公開資料顯示，張建春1965年出生，山東鄆城人，1987年加入中國共產黨，早年在山東省委組織部工作，之後調往中組部，曾任幹部一局（公務員管理辦公室）副局長。

2024年6月，張建春因涉嫌嚴重違紀違法，遭中共中央紀律檢查委員會／國家監察委員會紀律審查和監察調查。7月，全國政協14屆常委會第8次會議決定撤銷其全國政協委員資格。12月，中央紀委國家監委決定開除張建春的黨籍和公職，終止中共20大代表資格，並移送司法機關處理，該月底遭最高人民檢察院逮捕。

