為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    削弱中國海上實力 川普計畫將全球「戰略港口」納西方掌控

    中國在希臘比雷埃夫斯等全球港口利益，引發美國關切。（路透）

    中國在希臘比雷埃夫斯等全球港口利益，引發美國關切。（路透）

    2025/09/16 22:34

    〔編譯林家宇／綜合報導〕「路透」16日報導，川普政府正計畫削弱中國透過其全球港口網絡所形塑的海上實力，將更多具有戰略價值的港口納入西方掌控，處理華盛頓對於在與中國的潛在衝突中，可能因海洋影響力陷入劣勢的擔憂。

    川普政府官員認為美國的商業船隊配備不良，無法在戰時為軍隊提供後勤支持，且過度仰賴外國船隻和港口。知情人士透露，華府考慮的選項包括，支持美國或西方私人企業買下中國在港口的股權，並舉黑石集團（Blackstone）3月向香港長江實業買下，包括巴拿馬運河在內23國港口資產為正面案例。

    除了巴拿馬，美官員和國會議員也關切，中國在希臘、西班牙、加勒比地區和美國西岸所持有的海事基礎建設。風險安全顧問公司「KCS」集團創辦人普爾羅伯指出，美政府視中國在全球港口的投資，為國家安全重大威脅，擔憂之處在於中國能夠利用所掌握的資產，在地緣政治危機中進行間諜活動，建立軍事優勢或擾亂供應鏈。認為美國在短、中期，可能持續透過建立盟友及夥伴關係，對抗中國在關鍵港口區域影響力，及其實力和經濟成長。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播